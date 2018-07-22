Селфи с умершим отцом: снимок сербской модели в Instagram возмутил сети (фото)

Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Фанаты сербской модели пришли в бешенство, увидев публикацию девушки

Недавно фотомодель родом из Сербии Джелика Любичич попрощалась со своим умершим отцом. Перед тем как похоронить своего папу она сделала с его бездыханным телом селфи. Девушка опубликовала этот снимок в Stories в социальной сети Instagram в профиле jeca.jl, передает "Обозреватель".

Под фото девушка написала: "Мы сражались столько, сколько могли, но это не наша воля. Мы не решаем, как долго мы будем жить. Отец… Покойся с миром".

Фото: Джелика Любичич (obozrevatel.com)

Также Джелика добавила, что отец умер на 67-м году жизни.

"Спасибо за все, я благодарна тебе за то, что я — твоя дочь, а ты — мой отец. Спасибо, что показал нам правильный путь. Покойся с миром, ты всегда останешься в наших сердцах ".

Однако, фолловеры сочли поведение Джелики неуважительным по отношению к покойнику.

"Вот насколько она волнуется о своем отце, что у нее даже есть время и силы, чтобы фотографироваться", — написал один из подписчиков.

После того, как информация о ее поступке разлетелась в сети, девушка удалила свой аккаунт.

Фото: (obozrevatel.com)

Напомним, что в воскресенье, 22 июля ровно 6 лет со дня смерти великого украинского артистка, актера театра и кино Богдана Ступки. Пост памяти в социальной сети Instagram опубликовал его внук, Дмитрий Ступка. В комментариях поклонники творчества артиста присоединились к словам Дмитрия Ступки.

"Светлая память. Легенда и гениальный актер", "Царство небесное и вечная память", "Гениальный Человек был ... Помним", "Легенда", "Подарок Бога нашей стране. Мудрость его глаз и голос который не перепутать ни с кем...Великий", — написали пользователи сети под публикацией.

Видео: (video.rbc.ua)