ru ua
Пн, 11 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сімейна пара з Вінниці побила рекорд за кількістю років у шлюбі: як їм це вдалося

Новость на русском →
Вінниця, Понеділок 11 липня 2022 17:19
Сімейна пара з Вінниці побила рекорд за кількістю років у шлюбі: як їм це вдалося Пара з Вінниці поставила рекорд за тривалістю шлюбу (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Вінниці сімейна пара встановила рекорд за тривалістю свого шлюбу. 100-річний Микола Макаренко і його дружина 92-річна Єлизавета Григорівна разом вже 72 роки, виховали сина і дочку, мають двох онуків і трьох правнуків.

Про цю неймовірну сім'ю рекордсменів розповіли в Gazeta.ua.

Подаватися офіційно на рекорд України Макаренко не збиралися. Але 21 травня у них вдома зібралася вся родина - на честь 100-річного ювілею Миколи.

"Вранці було багато офіційних привітань, а ввечері зібралися в колі сім'ї та друзів. Всі говорили, що така серйозна дата - нагорода від Бога. Але також своїм довголіттям батько зобов'язаний своєму ангелу-хранителю, вірній подрузі та коханій дружині Лизуні, як він ласкаво її називає", - розповіла дочка рекордсменів, 67-річна Тетяна.

Вона додала, що коли гості дізналися, що батьки в шлюбі вже 72 роки, то сказали, що варто позмагатися за рекорд України. Тетяна подала заявку і досить швидко отримала схвалення.

"Тепер будемо докладати зусиль, щоб продовжити цей термін і вийти на світовий рекорд", - зазначає Тетяна.

Народилися у РФ і жили в одному селі

Єлизавета і Микола родом з російського села Спиридонова Буда. Микола закінчив залізничний технікум. А коли почалася Друга світова, пішов в льотне училище і на війні був льотчиком-винищувачем.

"У дитинстві ми з Миколою не дружили, хоч і жили в одному селі. Одного разу він приїхав додому у відпустку. Люди казали: "повернувся льотчик. Але, мабуть, якийсь хворий - бігає з голим торсом навколо будинку, обтирається снігом". Коли пішла з дівчатами в клуб, познайомилася з Миколою. Він запросив на танець і в той же вечір зробив пропозицію. Я засміялася, бо не думала, що це серйозно", - розповіла Єлизавета Григорівна про знайомство з чоловіком.

Потім Микола поїхав по службі до Німеччини. А мама Миколи прийшла до матері Лізи та сказала, що її дочка сильно подобається її синові, і він хоче одружитися.

"Майбутня свекруха запевнила:"якщо вийдеш заміж за Миколу, будеш ходити в шовках, на шовках будеш спати та тільки червонці рахувати". А Миколи розхвалила мене: "якщо Ліза буде така ж, як її мати, то матимеш прекрасну дружину". 21 грудня 1949 року ми розписалися, а 1 січня 1950-го відсвяткували весілля. Микола привіз хороший український вінок зі стрічками та кофточку з вишивкою", - додала Єлизавета Григорівна.

Сімейна пара з Вінниці побила рекорд за кількістю років у шлюбі: як їм це вдалося

Фото: Єлизавета і Микола (з сімейного архіву)

Після війни поїхали в Україну

Після війни Микола закінчив Військову академію. Під час служби отримав звання полковника. У 1961 році вийшов на пенсію, і сім'я Макаренка переїхала в Україну.

"Раніше ми приїжджали до Вінниці, тут жив брат Миколи. Місто завжди подобалося - красиве, зелене, люди привітні. Коли чоловік пішов у відставку, переїхали та отримали тут квартиру. У Вінницькій школі сказали, що діти військових можуть бути звільнені від вивчення української мови. Але Микола не погодився:" якщо живемо в Україні, то повинні знати українську мову", - підкреслила Єлизавета Григорівна.

На пенсії Микола Степанович вступив до Вінницького технічного інституту. Працював лаборантом, а потім і завідувачем лабораторії. Коли отримав диплом - викладав креслярську геометрію і цивільну оборону.

Тато любить порядок, а мама - зразкова господиня

"Батько любить порядок. У дитинстві ми з братом мали окремі ящики в письмовому столі для шкільного приладдя. Одного разу тато побачив, що в моєму безлад. У щоденнику написав:"за порядок в столі - двійка". Перед вчителькою було соромно, тому що в школі я була відмінницею. Але на батька я не образилася - він правильний і чесний у всьому", - розповідає Тетяна.

А Єлизавета Григорівна за словами дочки - зразкова господиня. Вона все своє життя присвятила родині. Дочки вона шила кращі в класі наряди, створювала плетені речі. Вона смачно готує, любить випічку і досі садить квіти на клумбі біля під'їзду.

Сімейна пара з Вінниці побила рекорд за кількістю років у шлюбі: як їм це вдалося

Фото: Єлизавета і Микола (з сімейного архіву)

Секрет довгого подружнього життя

"Немає секрету щасливого подружнього життя. Ми полюбили один одного на все життя. Якщо я на Колю за щось ображуся, він трохи походить, а потім каже: "Давай, помиримося, Лизунь, давай, я тебе поцілую". Досі кожен день говоримо один одному, що любимо. Буває сперечаємося, хто кого більше любить.

Зараз в країні важкі часи. Ми щодня оплакуємо загиблих. Але не сумніваємося, що перемога буде за Україною. Вдячні ЗСУ, які захищають нашу свободу, медикам і кожному, хто наближає нашу перемогу", сказала Єлизавета зі сльозами на очах.

До речі, раніше ми писали, що український стронгмен Олексій Новіков став володарем титулу найсильнішої людини на планеті.

А ще розповідали, що 4-річна гімнастка виконала небезпечний трюк і потрапила в Книгу рекордів України.

Читайте РБК-Україна в Google News
рекорд семья история
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя