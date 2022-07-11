Семейная пара из Винницы побила рекорд по количеству лет в браке: как им это удалось

В Виннице семейная пара установила рекорд по длительности своего брака. 100-летний Николай Макаренко и его супруга 92-летняя Елизавета Григорьевна вместе уже 72 года, воспитали сына и дочь, имеют двух внуков и трех правнуков.

Подаваться официально на рекорд Украины Макаренко не собирались. Но 21 мая у них дома собралась вся семья - в честь 100-летнего юбилея Николая.

"Утром было много официальные поздравления, а вечером собрались в кругу семьи и друзей. Все говорили, что такая серьезная дата - награда от Бога. Но также своим долголетием отец обязан своему ангелу-хранителю, верной подруге и любимой жене Лизуне, как он ласково ее называет", - рассказала дочь рекордсменов, 67-летняя Татьяна.

Она добавила, что когда гости узнали, что родители в браке уже 72 года, то сказали, что стоит посоревноваться за рекорд Украины. Татьяна подала заявку и довольно быстро получила одобрение.

"Теперь будем прилагать усилия, чтобы продлить этот срок и выйти на мировой рекорд", - отмечает Татьяна.

Родились в РФ и жили в одной деревне

Елизавета и Николай родом из российской деревни Спиридонова Буда. Николай окончил железнодорожный техникум. А когда началась вторая мировая, пошел в летное училище и на войне был летчиком-истребителем.

"В детстве мы с Николаем не дружили, хоть и жили в одной деревне. Однажды он приехал домой в отпуск. Люди говорили: "Вернулся летчик. Но, пожалуй, какой-то больной - бегает с голым торсом вокруг дома, обтирается снегом". Когда ушла с девушками в клуб, познакомилась с Николаем. Он пригласил на танец и в тот же вечер сделал предложение. Я засмеялась, потому что не думала, что это серьезно", - рассказала Елизавета Григорьевна о знакомстве с мужем.

Потом Николай уехал по службе в Германию. А мама Николая пришла к матери Лизы и сказала, что ее дочь сильно нравится ее сыну, и он хочет жениться.

"Будущая свекровь заверила: "Если выйдешь замуж за Николая, будешь ходить в шелках, на шелках будешь спать и только червонцы считать". А Николая расхвалила меня: "Если Лиза будет такая же, как ее мать, то будешь иметь прекрасную жену". 21 декабря 1949 года мы расписались, а 1 января 1950-го отпраздновали свадьбу. Николай привез хороший украинский венок с лентами и кофточку с вышивкой", - добавила Елизавета Григорьевна.

Фото: Елизавета и Николай (из семейного архива)

После войны уехали в Украину

После войны Николай окончил военную академию. Во время службы получил звание полковника. В 1961 году вышел на пенсию, и семья Макаренко переехала в Украину.

"Раньше мы приезжали в Винницу, тут жил брат Николая. Город всегда нравился - красивый, зеленый, люди приветливые. Когда муж пошел в отставку, переехали и получили тут квартиру. В винницкой школе сказали, что дети военных могут быть освобождены от изучения украинского языка. Но Николай не согласился: "Если живем в Украине, то должны знать украинский язык", - подчеркнула Елизавета Григорьевна.

На пенсии Николай Степанович поступил в Винницкий технический институт. Работал лаборантом, а потом и заведующим лабораторией. Когда получил диплом - преподавал чертежную геометрию и гражданскую оборону.

Папа любит порядок, а мама - образцовая хозяйка

"Отец любит порядок. В детстве мы с братом имели отдельные ящики в письменном столе для школьных принадлежностей. Однажды папа увидел, что в моем беспорядок. В дневнике написал: "За порядок в столе - двойка". Перед учительницей было стыдно, потому что в школе я была отличницей. Но на отца я не обиделась - он правильный и честный во всем", - рассказывает Татьяна.

А Елизавета Григорьевна по словам дочери - образцовая хозяйка. Она всю свою жизнь посвятила семье. Дочери она шила лучшие в классе наряды, создавала плетеные вещи. Она вкусно готовит, любит выпечку и до сих пор сажает цветы на клумбе у подъезда.

Фото: Елизавета и Николай (из семейного архива)

Секрет долгой супружеской жизни

"Нет секрета счастливой супружеской жизни. Мы полюбили друг друга на всю жизнь. Если я на Колю за что-то обижусь, он немного походит, а потом говорит: "Давай, помиримся, Лизунь, давай, я тебя поцелую". До сих пор каждый день говорим друг другу, что любим. Бывает спорим, кто кого больше любит.

Сейчас в стране трудные времена. Мы ежедневно оплакиваем погибших. Но не сомневаемся, что победа будет за Украиной. Благодарны ВСУ, защищающим нашу свободу, медикам и каждому, кто приближает нашу победу", сказала Елизавета со слезами на глазах.