Сім'я під Києвом вже рік не може покарати винуватця загибелі їх дочки в ДТП

Колаж РБК-Україна

Рік тому 13-річна Аня Шевчук загинула під колесами авто

Сім'я 13-річної Анни Шевчук, яка більше року тому загинула під колесами ВАЗ у селі Тарасівка Київської області досі не може домогтися правосуддя. Про це повідомляє "Обозреватель".

Сестра Ані Шевчук Альона скаржиться, що досі 47-річний чоловік, який був за кермом, не поніс покарання.

Нещодавно йому продовжили домашній арешт, однак замість цілодобового постановив замінити арешт на "нічний": з 21:00 до 07:00.

"Людині загрожує від трьох до восьми років в'язниці, а він міркує про те, що йому потрібно працювати. І суддя вирішив, що так, треба змінити запобіжний захід", - сказала адвокат потерпілих Ганна Чернецька.

Фото: Сім'я загиблої (obozrevatel.com)

Родичі дівчинки вважають, що водія хочуть "відмазати" від відповідальності.

"Справа йде на дно. Трасологічна експертиза не проводилася належним чином. Не було поставлено питання, стояла сестра під час ДТП або їхала на велосипеді", - каже сестра загиблої.

На черговому засіданні потерпілі разом з захистом заявили про відвід судді.

Фото: Сім'я загиблої (obozrevatel.com)

Родичі Ані Шевчук розповіли, що водій просто сміється над ними.

"На судових засіданнях Сторожик (Станіслав Сторожик – чоловік, який збив дівчинку) і далі продовжує вести себе неадекватно, сміятися і говорити, що ви, мовляв, мені нічого не зробите", - розповіла Олена Шевчук.

Адвокат каже, що суд веде себе непрофесійно.

"У випадку зі Сторожиком, злочин - тяжкий. Крім того, підсудний двічі не з'явився в суд, а це для нього обов'язково! Зазначу, що суддя повинен був вислухати думки потерпілих, але він цього не зробив. Все це шокує", - зазначила адвокат.

Раніше повідомлялося, що під Києвом поїзд майже кілометр тягнув автомобіль.

Також ми розповідали, що в Одеській області у ДТП загинула дитина, ще двоє постраждали.

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