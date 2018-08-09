Семья под Киевом уже год не может наказать виновника гибели их дочери в ДТП

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Год назад 13-летняя Аня Шевчук погибла под колесами авто

Семья 13-летней Анны Шевчук, которая более года назад погибла под колесами ВАЗ в селе Тарасовка Киевской области до сих пор не может добиться правосудия. Об этом сообщает "Обозреватель".

Сестра Ани Шевчук Алена жалуется, что до сих пор 47-летний мужчина, который был за рулем, не понес наказания.

Недавно ему продлили домашний арест, однако вместо круглосуточного постановил заменить арест на "ночной": с 21:00 до 07:00.

"Человеку грозит от трех до восьми лет тюрьмы, а он рассуждает о том, что ему нужно работать. И судья решил, что да, нужно изменить меру пресечения", - сказала адвокат потерпевших Анна Чернецкая.

Фото: Семья погибшей (obozrevatel.com)

Родственники девочки считают, что водителя хотят "отмазать" от ответственности.

"Дело идет на дно. Трасологическая экспертиза не проводилась должным образом. Не был поставлен вопрос, стояла сестра во время ДТП или ехала на велосипеде", - говорит сестра погибшей.

На очередном заседании потерпевшие вместе с защитой заявили об отводе судьи.

Фото: Семья погибшей (obozrevatel.com)

Родственники Ани Шевчук рассказали, что водитель просто смеется над ними.

"На судебных заседаниях Сторожик (Станислав Сторожик – мужчина, который сбил девочку) и дальше продолжает вести себя неадекватно, смеяться и говорить, что вы, мол, мне ничего не сделаете", - рассказала Алена Шевчук.

Адвокат говорит, что суд ведет себя непрофессионально.

"В случае со Сторожиком, преступление - тяжкое. Кроме того, подсудимый дважды не явился в суд, а это для него обязательно! Отмечу, что судья должен был выслушать мнения потерпевших, но он этого не сделал. Все это шокирует", - отметила адвокат.

Ранее сообщалось, что под Киевом поезд почти километр тащил автомобиль.

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