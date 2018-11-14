"Сенсації не буде": з'явилися подробиці стрілянини у школі Харкова

Колаж РБК-Україна

Розваги підлітка назвали звичайними дитячими пустощами

Директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко розповів подробиці інциденту зі школярем, який приніс в навчальний заклад зброю. Про це Сидоренко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він пояснив, що стрілянина в спеціалізованій школі №17 міста Харкова – це звичайна дитяча витівка, оскільки пістолет був не справжній, а іграшковий. І стріляв восьмикласник не гумовими кулями, а звичайними пластмасовими кульками. Крім того, з'ясувалося, що хлопчик не збирався стріляти у дорослу людину, а бавився зі своїми однолітками.

"Сенсації не буде. "Стрілянина" в 17 школі вчора проводилася з ось цієї страшної зброї, виготовленої з пластмаси. Пластиковими кульками, які теж можна побачити на цьому фото. Восьмикласник, як розповідають очевидці, вистрілив у стелю, від неї відрекошетило. Травм та постраждалих немає. Різанини не вийшло", - написав Юрій Сидоренко.

Скріншот поста (facebook.com/Юрий Сидоренко)

Скріншот фото (facebook.com/Юрий Сидоренко)

Цю інформацію підтвердили і в поліції Харкова. Вони повідомили, що скарг та інформації про постраждалих не надходило.

"Встановлено, що постраждалих від пострілів немає, за медичною допомогою ніхто не звертався. Заяв або повідомлень за даним фактом у поліції не надходило. Працівники ювенальної превенції взяли пояснення в учасників та очевидців події. Інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку Київського відділу поліції", - розповіли в ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Харкові старшокласник приніс до школи зброю і влаштував стрілянину на перерві.

А також ми писали про те, що учень з сокирою прийшов у школу мстити за цькування, але випив отруту.

Відео: РБК-Україна