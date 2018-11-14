"Сенсации не будет": появились подробности стрельбы в школе Харькова

Коллаж РБК-Украина

Развлечения подростка назвали обычными детскими шалостями

Директор Департамента по вопросам информации и связи с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко рассказал подробности инцидента со школьником, который принес в учебное заведение оружие. Об этом Сидоренко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Он объяснил, что стрельба в специализированной школе №17 города Харькова – это обычная детская шалость, так как пистолет был не настоящий, а игрушечный. И стрелял восьмиклассник не резиновыми пулями, а обычными пластмассовыми шариками. Кроме того, выяснилось, что мальчик не собирался стрелять во взрослого человека, а баловался со своими сверстниками.

"Сенсации не будет. "Стрельба" в 17 школе вчера производилась из вот этого страшного оружия, изготовленного из пластмассы. Пластиковыми шариками, которые тоже можно увидеть на этом фото. Восьмиклассник, как рассказывают очевидцы, выстрелил в потолок, от него отрикошетило. Травм и пострадавших нет. Резни не получилось", - написал Юрий Сидоренко.

Скриншот поста (facebook.com/Юрий Сидоренко)

Скриншот фото (facebook.com/Юрий Сидоренко)

Эту информацию подтвердили и в полиции Харькова. Они сообщили, что жалоб и информации о пострадавших не поступало.

"Установлено, что пострадавших от выстрелов нет, за медицинской помощью никто не обращался. Заявлений или сообщений по данному факту в полиции не поступало. Работники ювенальной превенции взяли объяснения у участников и очевидцев происшествия. Информация зарегистрирована в журнале единого учета Киевского отдела полиции", - рассказали в ГУНП в Харьковской области.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове старшеклассник принес в школу оружие и устроил стрельбу на перемене.

А также мы писали о том, что ученик с топором пришел в школу мстить за травлю, но выпил яд.

Видео: РБК-Украина