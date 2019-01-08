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У мережу потрапили фотографії Брюса Вілліса, який ледве тримається на ногах

STYLERЖиття    08.01.2019 - 20:13
У мережу потрапили фотографії Брюса Вілліса, який ледве тримається на ногах
Фото: instagram.com/brucewillisbw

Вечірка GQ проходила в лондонському клубі Анабель

Відомий американський актор Брюс Вілліс потрапив під камери папараці, коли покидав вечірку журналу GQ у стані сильного алкогольного сп'яніння. Фотографії неабияк випила "Міцного горішка" розійшлися по мережі. Їх також опублікували в своєму Instagram-акаунті Hot News Celebrities.

На фото видно, що Брюсу Уіллісу важко спускатися по сходах і його за руку підтримує охоронець, який проводить його до машини.

У мережу потрапили фотографії Брюса Вілліса, який ледве тримається на ногахУ мережу потрапили фотографії Брюса Вілліса, який ледве тримається на ногахУ мережу потрапили фотографії Брюса Вілліса, який ледве тримається на ногахУ мережу потрапили фотографії Брюса Вілліса, який ледве тримається на ногахУ мережу потрапили фотографії Брюса Вілліса, який ледве тримається на ногахУ мережу потрапили фотографії Брюса Вілліса, який ледве тримається на ногахУ мережу потрапили фотографії Брюса Вілліса, який ледве тримається на ногахУ мережу потрапили фотографії Брюса Вілліса, який ледве тримається на ногах

Скріншот з instagram.com/_hot_celebrities_news_

Раніше дочки Брюса Вілліса і Демі Мур показали спільне фото, на якому всі вони голі. На фото засвітилися на 29-річна Румер, 23-летняяТаллулу і 26-річна Скаут.

Нагадаємо, що відомий український режисер Любомир Левицький відвідав кінопремію Золотий глобус 2019, яка відбулася в Голлівуді в ніч з 6 на 7 січня. Він пройшовся по червоній доріжці і поділився яскравими фото і відео з церемонії.

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