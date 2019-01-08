У мережу потрапили фотографії Брюса Вілліса, який ледве тримається на ногах

Фото: instagram.com/brucewillisbw

Вечірка GQ проходила в лондонському клубі Анабель

Відомий американський актор Брюс Вілліс потрапив під камери папараці, коли покидав вечірку журналу GQ у стані сильного алкогольного сп'яніння. Фотографії неабияк випила "Міцного горішка" розійшлися по мережі. Їх також опублікували в своєму Instagram-акаунті Hot News Celebrities.

На фото видно, що Брюсу Уіллісу важко спускатися по сходах і його за руку підтримує охоронець, який проводить його до машини.

Скріншот з instagram.com/_hot_celebrities_news_

Раніше дочки Брюса Вілліса і Демі Мур показали спільне фото, на якому всі вони голі. На фото засвітилися на 29-річна Румер, 23-летняяТаллулу і 26-річна Скаут.

Нагадаємо, що відомий український режисер Любомир Левицький відвідав кінопремію Золотий глобус 2019, яка відбулася в Голлівуді в ніч з 6 на 7 січня. Він пройшовся по червоній доріжці і поділився яскравими фото і відео з церемонії.