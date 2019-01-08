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В сеть попали фотографии еле держащегося на ногах Брюса Уиллиса

STYLERЖизнь    08.01.2019 - 20:13
В сеть попали фотографии еле держащегося на ногах Брюса Уиллиса
Фото: instagram.com/brucewillisbw

Вечеринка GQ проходила в лондонском клубе Аннабель

Известный американский актер Брюс Уиллис попал под камеры папарацци, когда покидал вечеринку журнала GQ в состоянии сильного алкогольного опьянения. Фотографии изрядно выпившего "Крепкого орешка" разошлись по сети. Их также опубликовали в своем Instagram-аккаунте Hot Celebrities News.

На фото видно, что Брюсу Уиллису тяжело спускаться по ступенькам и его за руку поддерживает охранник, который проводит его до машины.

В сеть попали фотографии еле держащегося на ногах Брюса УиллисаВ сеть попали фотографии еле держащегося на ногах Брюса УиллисаВ сеть попали фотографии еле держащегося на ногах Брюса УиллисаВ сеть попали фотографии еле держащегося на ногах Брюса УиллисаВ сеть попали фотографии еле держащегося на ногах Брюса УиллисаВ сеть попали фотографии еле держащегося на ногах Брюса УиллисаВ сеть попали фотографии еле держащегося на ногах Брюса УиллисаВ сеть попали фотографии еле держащегося на ногах Брюса Уиллиса

Скриншот с instagram.com/_hot_celebrities_news_

Ранее дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур показали совместное фото, на котором все они обнажены. На фото засветились на 29-летняя Румер, 23-летняяТаллулу и 26-летняя Скаут.

Напомним, что известный украинский режиссер Любомир Левицкий посетил кинопремию Золотой глобус 2019, которая состоялась в Голливуде в ночь с 6 на 7 января. Он прошелся по красной дорожке и поделился яркими фото и видео с церемонии.

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