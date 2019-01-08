В сеть попали фотографии еле держащегося на ногах Брюса Уиллиса

Фото: instagram.com/brucewillisbw

Вечеринка GQ проходила в лондонском клубе Аннабель

Известный американский актер Брюс Уиллис попал под камеры папарацци, когда покидал вечеринку журнала GQ в состоянии сильного алкогольного опьянения. Фотографии изрядно выпившего "Крепкого орешка" разошлись по сети. Их также опубликовали в своем Instagram-аккаунте Hot Celebrities News.

На фото видно, что Брюсу Уиллису тяжело спускаться по ступенькам и его за руку поддерживает охранник, который проводит его до машины.

Скриншот с instagram.com/_hot_celebrities_news_

Ранее дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур показали совместное фото, на котором все они обнажены. На фото засветились на 29-летняя Румер, 23-летняяТаллулу и 26-летняя Скаут.

Напомним, что известный украинский режиссер Любомир Левицкий посетил кинопремию Золотой глобус 2019, которая состоялась в Голливуде в ночь с 6 на 7 января. Он прошелся по красной дорожке и поделился яркими фото и видео с церемонии.