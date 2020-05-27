Мережу вразило фото побитої поліцейськими дитини з притулку

Українських поліцейських звинувачують у тому, що два роки тому вони били дітей в одеському притулку "Світанок". У мережі показали фото побитої дівчинки, на якому можна побачити ноги в синцях у дитини. Відзначається, що два стражі правопорядку досі перебувають на службі, але один з них під слідством.

Про це стверджує журналіст Анна Бабінець на своїй сторінці в Facebook.

"Це сталося два роки тому. Правоохоронці регулярно знущалися над дітьми з притулку. Сьогодні двоє з трьох - і далі на службі, один - під слідством. Ми повинні бачити такі фото, щоб розуміти, що це не випадковість", - написала Анна.

Дівчинку били поліцейські два роки тому (фото: facebook.com/anna.babinets.1)

Нагадаємо, скандал в одеському притулку "Світанок" вибухнув два роки тому. Тоді стало відомо, що з установи втекли семеро дітей, в однієї дитини були гострі психологічні проблеми, а шістьох неправомірно не відпускали додому. При поверненні дітей до приюту поліцейські застосовували до них силу і навіть заставляли облизувати взуття.

Тоді про знущання над дітьми розповідали волонтери.

"Діти розповіли, що охоронці побили їх, облили холодною водою, вдарили електрошокером і ременем, а потім до знемоги змусили присідати з витягнутими руками", — розповідали волонтери.

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