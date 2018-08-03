У мережі показали солдатів ЗСУ, які жорстоко вбили під Харковом товариша по службі (фото)

Фото: Загиблий Костянтин Козаков (facebook.com/Филин_Донбасс-Украина)

Боєць батальйону "Донбас-Україна" оприлюднив знімки підозрюваних

У мережі з'явилися фото двох солдатів Збройних сил України, які жорстоко вбили свого 23-річного товариша по службі Костянтина Козакова на території військової частини в місті Лозова Харківської області. Відповідні знімки опублікував командир 46-го батальйону ЗСУ, боєць батальйону "Донбас-Україна" В'ячеслав Власенко (позивний "Філін") на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Майже чотири роки батальйон "Донбас-Україна", продовжуючи справу знаменитого добровольчого батальйону "Донбас", своєю наполегливою бойовою працею заробляв власне ім'я і авторитет ... На жаль, у нас сталася трагедія з вини двох покидьків (на фото), які випадково, не більше місяця, опинилися в нашому підрозділі ", - написав він.

Фото: Підозрювані (facebook.com/Филин_Донбасс-Украина)

Власенко підкреслив, що трагедія не є закономірністю.

"Але це не є закономірністю, швидше за трагічною випадковістю. Ми зробили необхідні висновки і не допустимо такого надалі. Це я Вам гарантую", - зазначив боєць.

Власенко також повідомив в коментарі, що підозрювані перебувають в СІЗО Харкова.

Один з них з Харкова, інший - з Бахмутського району Донецької області.

23-річний кулеметник штурмового підрозділу старший солдат Козаков Костянтин Олександрович був знайдений мертвим неподалік військової частини з ознаками насильницької смерті.

Фото: Загиблий Костянтин Козаков (facebook.com/Филин_Донбасс-Украина)

Скріншот поста (facebook.com/Филин_Донбасс-Украина)

Скріншот поста (facebook.com/Филин_Донбасс-Украина)

Скріншот коментарів (facebook.com/Филин_Донбасс-Украина)

Раніше активістка з Бердянська розповіла, хто міг замовити вбивство Віталія Олешко. Ветеран АТО був вбив 31 липня в Бердянську Запорізької області.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві активіста заарештований на два місяці.

Герої, загиблі в липні 2018 (відео: РБК-Україна)