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У мережі показали, як роми накинулись на екологів у парку Києва (відео)

STYLERLIFE        08.06.2018 - 11:24
Фото: Табір ромів оселився в парку (facebook.com/oleksandr.sokolenko)
Фото: Табір ромів оселився в парку (facebook.com/oleksandr.sokolenko)

Інцидент стався на місці вирубки

В Голосіївському парку Києва роми напали на екологів, які прийшли на місце вирубки. Вони закидали його камінням. Відео інциденту було опубліковано на сторінці націоналістичної організації С14 Facebook.

"Ми всі бачимо на відео. Думаємо, СБУ і МВС саме час шукати циганських баронів і зупиняти грабежі, шахрайство, торгівлю наркотиками, вирубки лісів, а також забруднення паркових зон. Екологів і громадян крайніми не зробите", - відзначили активісти.

Відео: Роми напали на жкологов в парку (facebook.com/c14.news.reserve)

У С14 стверджують, що СБУ тисне на еколога, що він нібито вигадав напад.

При цьому на кадрах відео зафіксовано, як жителі табору ромів закидали камінням і речами людину, яка до них звертався.

Нагадаємо, що "Національні дружини" самостійно демонтували незаконний табір ромів у столиці.

"Зараз! Толока в Голосієво — звільняємо парк від "сміття". Національні Дружини завжди дбають про безпеку і порядку нашого міста", - сказано в повідомленні.

До речі, поліція Києва відкрила справу за фактом розгрому табору ромів.

Повідомляється, що за фактом цих дій поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. ст 2. 296 Кримінального кодексу України ("Хуліганство"). В рамках кримінального провадження будуть встановлені і притягнуті до відповідальності всі активні учасники цієї події.

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Теги: цыгане
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