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В сети показали, как ромы набросились на экологов в парке Киева (видео)

STYLERLIFE        08.06.2018 - 11:24
Фото: Табор ромов поселился в парке (facebook.com/oleksandr.sokolenko)
Фото: Табор ромов поселился в парке (facebook.com/oleksandr.sokolenko)

Инцидент произошел на месте вырубки

В Голосеевском парке Киева ромы напали на экологов, которые пришли на место вырубки. Они забросали его камнями. Видео инцидента было опубликовано на странице националистической организации С14 в Facebook.

"Мы все видим на видео. Думаем, СБУ и МВД самое время искать цыганских баронов и останавливать грабежи, мошенничество, торговлю наркотиками, вырубки лесов, а также загрязнение парковых зон. Экологов и граждан крайними не сделаете", - отметили активисты.

Видео: Ромы напали на жкологов в парке (facebook.com/c14.news.reserve)

В С14 утверждают, что СБУ давит на эколога, что он якобы выдумал нападение.

При этом на кадрах видео зафиксировано, как жители табора ромов забросали камнями и вещами человека, который к ним обращался.

Напомним, что "Национальные дружины" самостоятельно демонтировали незаконный лагерь ромов в столице.

"Сейчас! Толока в Голосеево — освобождаем парк от "мусора". Национальные Дружины всегда заботятся о безопасности и порядке нашего города", - сказано в сообщении.

Кстати, полиция Киева открыла дело по факту разгрома лагеря ромов.

Сообщается, что по факту этих действий полицией открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство"). В рамках уголовного производства будут установлены и привлечены к ответственности все активные участники этого события.

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Теги: цыгане
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