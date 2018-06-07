"Национальные дружины" самостоятельно демонтировали незаконный лагерь ромов в столице (видео)

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на этот инцидент

"Нацдружини" проводят "субботник" в лагере ромов в Голосеевском парке столицы. Об этом сообщается на странице Национальных дружин" в Facebook.

"Сейчас! Толока в Голосеево — освобождаем парк от "мусора". Национальные Дружины всегда заботятся о безопасности и порядке нашего города", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/ndrugua)

Как известно, табор ромов поселился в национальном природном парке (НПП) "Голосеевский" и устроил там землянки.

Сообщалось, что полиция не реагирует на ситуацию, хотя были официальные обращения.

Поэтому радикалы взялись решать проблему самостоятельно. Они предупредили ромов, что будут демонтировать незаконный лагерь.

"Когда полиция не справляется, "Национальные дружины" берут ситуацию под свой контроль. Даем вам 24 часа, чтобы покинуть территорию, убрав за собой мусор, иначе мы объявляем субботник в Голосеевском парке", - говорится в сообщении.

На видео видно, что почти все жители покинули этот лагерь, осталось только несколько лиц ромской национальности. Активисты отмечают, что на территории лагеря просто ужасные санитарные условия, неприятный запах и грязь.

На месте также присутствовал представитель полиции, а также коммунальные службы, которые пригнали технику для вывоза мусора из остатков лагеря.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на этот инцидент. Часть юзеров поддерживает действия радикалов, другие - считают такие действия незаконными.

Скриншот комментариев (facebook.com/ndrugua)

Ранее сообщалось, что 22 мая в Тернопольской области радикально настроенные лица сожгли поселение ромов, в котором было 30 детей.

Международный день невинных детей - жертв агрессии