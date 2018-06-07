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"Національні дружини" самостійно демонтували незаконний табір ромів у столиці (відео)

STYLERLIFE        07.06.2018 - 18:30
Фото: Табір ромів оселився в парку (facebook.com/oleksandr.sokolenko)
Фото: Табір ромів оселився в парку (facebook.com/oleksandr.sokolenko)

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на цей інцидент

"Нацдружини" проводять "толоку" у таборі ромів в Голосіївському парку столиці. Про це повідомляється на сторінці "Національних дружин" у Facebook.

"Зараз! Толока в Голосієво — звільнюємо парк від "сміття". Національні Дружини завжди дбають про безпеку та порядок нашого міста", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/ndrugua)

Як відомо, табір ромів оселився в національному природному парку (НПП) "Голосіївський" та облаштував там землянки.

Повідомлялося, що поліція не реагує на ситуацію, хоча були офіційні звернення.

Тому радикали взялися вирішувати проблему самостійно. Вони попередили ромів, що будуть демонтовувати незаконний табір.

"Коли поліція не справляється, "Національні дружини" беруть ситуацію під свій контроль. Даємо вам 24 години, щоб залишити територію, прибравши за собою сміття, інакше ми оголошуємо толоку в Голосіївському парку", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, що майже всі мешканці залишили цей табір, залишилося лише кілька осіб ромської національності. Активісти відзначають, що на території табори просто жахливі санітарні умови, неприємний запах і бруд.

На місці також присутній представник поліції, а також комунальні служби, які пригнали техніку для вивезення сміття із залишків табору.

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на цей інцидент. Частина юзерів підтримує дії радикалів, інші - вважають такі дії незаконними.

Скріншот коментарів (facebook.com/ndrugua)

Раніше повідомлялося, що 22 травня в Тернопільській області радикально налаштовані особи спалили поселення ромів, в якому було 30 дітей.

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Теги: националисты, радикалы
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