Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Закидали камінням": табір ромів захопив парк у Києві (фото)

STYLERLIFE        07.06.2018 - 15:40
Фото: УНІАН
Фото: УНІАН

Вони облаштували там землянки

У Києві табір ромів оселився в національному природному парку (НПП) "Голосіївський" та облаштував там землянки. Про це повідомив співробітник парку Олександр Соколенко на своїй сторінці в Facebook.

"Сторонні особи фактично захопили частину лісового кварталу. В лісі облаштовані кустарні приміщення, землянки, печі. Знищено ґрунтовий і рослинний покрив, територію навколо засмічені продуктами життєдіяльності та побутовими відходами", - написав він.

 

Фото: Табір ромів оселився в парку (facebook.com/oleksandr.sokolenko)

"Працівників лісопарку на захоплену територію роми не пускають, при цьому самовільно валять ліс і використовують дерева як дрова для обігріву та приготування їжі", ― додав співробітник парку

За словами Соколенко, поліція не реагує на ситуацію, хоча були офіційні звернення.

Також Соколенко заявив, що поліція ігнорує офіційні звернення з цього приводу, а роми нападають на працівників парку.

"6 червня під час перевірки 122 кварталу Київського лісництва роми напали на співробітників служби охорони природно-заповідного фонду та активістів, які намагалися потрапити на захоплену територію і закидали їх камінням, цеглою та іншими предметами", ― розповів Соколенко.

Скріншот поста (facebook.com/oleksandr.sokolenko)

Раніше роми з Тернополя розповіли, як громили їх табір.

22 травня в Тернопільській області радикально налаштовані особи спалили поселення ромів, в якому було 30 дітей. Ці люди проживали в Велікогаевском лісі довгий час.

Вони кажуть, що в них стріляли гумовими кулями, а намети облили бензином і підпалили. Також вони демонструють руки в опіках, але звертатися до медика не хочуть - бояться.

Хайп-таксі #19: ваше ставлення до спалення табору ромів

Погрожували розправою: у Тернополі роми відібрали у дитини телефон Напад на табір ромів в Тернополі: з'явилися подробиці події
Теги: цыгане
Смерть Леоніда Кантера: режисер записав самогубство на відео
"ФСБ читає листування в Facebook": Бабченко зробив гучну заяву
"Влаштовувати цькування": Сніжана Єгорова розцінює скандальне опитування, як заклик до її вбивства
"Готовий до смерті": Сенцов хоче відмовитися від примусового годування
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся