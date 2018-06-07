"Закидали камінням": табір ромів захопив парк у Києві (фото)

Вони облаштували там землянки

У Києві табір ромів оселився в національному природному парку (НПП) "Голосіївський" та облаштував там землянки. Про це повідомив співробітник парку Олександр Соколенко на своїй сторінці в Facebook.

"Сторонні особи фактично захопили частину лісового кварталу. В лісі облаштовані кустарні приміщення, землянки, печі. Знищено ґрунтовий і рослинний покрив, територію навколо засмічені продуктами життєдіяльності та побутовими відходами", - написав він.

Фото: Табір ромів оселився в парку (facebook.com/oleksandr.sokolenko)

"Працівників лісопарку на захоплену територію роми не пускають, при цьому самовільно валять ліс і використовують дерева як дрова для обігріву та приготування їжі", ― додав співробітник парку

За словами Соколенко, поліція не реагує на ситуацію, хоча були офіційні звернення.

Також Соколенко заявив, що поліція ігнорує офіційні звернення з цього приводу, а роми нападають на працівників парку.

"6 червня під час перевірки 122 кварталу Київського лісництва роми напали на співробітників служби охорони природно-заповідного фонду та активістів, які намагалися потрапити на захоплену територію і закидали їх камінням, цеглою та іншими предметами", ― розповів Соколенко.

Скріншот поста (facebook.com/oleksandr.sokolenko)

Раніше роми з Тернополя розповіли, як громили їх табір.

22 травня в Тернопільській області радикально налаштовані особи спалили поселення ромів, в якому було 30 дітей. Ці люди проживали в Велікогаевском лісі довгий час.

Вони кажуть, що в них стріляли гумовими кулями, а намети облили бензином і підпалили. Також вони демонструють руки в опіках, але звертатися до медика не хочуть - бояться.

Хайп-таксі #19: ваше ставлення до спалення табору ромів