"Закидали камнями": табор ромов захватил парк в Киеве (фото)

Они обустроили там землянки

В Киеве табор ромов поселился в национальном природном парке (НПП) "Голосеевский" и обустроил там землянки. Об этом сообщил сотрудник парка Александр Соколенко на своей странице в Facebook.

"Посторонние лица фактически захватили часть лесного квартала. В лесу обустроены кустарные помещения, землянки, печи. Уничтожено почвенный и растительный покров, территорию вокруг засорены продуктами жизнедеятельности и бытовыми отходами", - написал он.

Фото: Табор ромов поселился в парке (facebook.com/oleksandr.sokolenko)

"Работников лесопарка на захваченную территорию ромы не пускают, при этом самовольно валят лес и используют деревья как дрова для обогрева и приготовления еды", ― добавил сотрудник парка

По словам Соколенко, полиция не реагирует на ситуацию, хотя были официальные обращения.

Также Соколенко заявил, что полиция игнорирует официальные обращения по этому поводу, а ромы нападают на сотрудников парка.

"6 июня во время проверки 122 квартала Киевского лесничества ромы напали на сотрудников службы охраны природно-заповедного фонда и активистов, которые пытались попасть на захваченную территорию и закидали их камнями, кирпичами и другими предметами", ― рассказал Соколенко.

Скриншот поста (facebook.com/oleksandr.sokolenko)

Ранее ромы из Тернополя рассказали, как громили их табор.

22 мая в Тернопольской области радикально настроенные лица сожгли поселение ромов, в котором было 30 детей. Эти люди проживали в Великогаевском лесу долгое время.

Они говорят, что в них стреляли резиновыми пулями, а палатки облили бензином и подожгли. Также они демонстрируют руки в ожогах, но обращаться к медика не хотят - боятся.

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