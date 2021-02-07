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У мережі з'явилися фото VIP-камери Лук'янівського СІЗО: як живуть злочинці

Автор: Роман Мирончук

У мережі показали, як виглядає VIP-камера для ув'язнених у Лук'янівському СІЗО. Проживання у такій камері обійдеться в 2 тисячі гривень за добу. Якщо брати на більше днів, то виходить дешевше. За 7 днів потрібно заплатити 8 тисяч гривень, за місяць - 12 тисяч.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Всього в Лук'янівському СІЗО перебуває 6 таких камер, одна з яких жіноча. У VIP-камерах стоять 4 односпальні ліжка. При цьому у звичайних камерах в'язні сплять на двоярусних ліжках.

VIP-камери Лук'янівського СІЗО (фото: Сьогодні)

Крім того, VIP-камери більше за площею (близько 35 кв. м на 4 осіб). Тут зроблений свіжий ремонт, є душ, умивальник, туалет, кондиціонер, холодильник, телевізор, мікрохвильова піч, тумбочки та інше.

VIP-камери Лук'янівського СІЗО (фото: Сьогодні)

У звичайній камері знаходиться 12-14 засуджених, і там на одну людину виділяється приблизно 2,5 кв. м.

VIP-камери Лук'янівського СІЗО (фото: Сьогодні)

Також у жителів VIP-камер інше харчування, а ось денна норма у всіх ув'язнених однакова, але у "віпів" є можливість вибору. Наприклад, замість м'яса можна взяти рибу.

VIP-камери Лук'янівського СІЗО (фото: Сьогодні)

Варто зазначити, що послуга платних камер користується популярністю. З 19 травня держава заробила на цьому 1 мільйон 293 тисячі гривень, 40 тисяч гривень з яких - подарункові сертифікати для ув'язнених. VIP-камери замовили 38 осіб, серед яких одна жінка.

А так виглядають звичайні камери.

Звичайні камери в Лук'янівському СІЗО (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, стало відомо, де Навальний буде відбувати тюремний термін.

Ми також писали про те, що під Києвом бандити мучили цілу родину, використовуючи найстрашніші тортури 90-х.

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