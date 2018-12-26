"Севастополь - наш": українцям показали нову унікальну монету

Колаж РБК-Україна

Монету номіналом 5 грн можна придбати за 44 гривні

Нацбанк ввів у обіг нову пам'ятну монету, яка присвячена місту-герою Севастополю. Монета номіналом 5 грн доступна вже із 26 грудня.

В НБУ нагадали, що це місто знаходиться у південно-західній частині Кримського півострова, навколо унікальної Севастопольської бухти. Севастополь, кажуть у Нацбанку, має давню історію, що сягає корінням глибин античної цивілізації, свідками якої є руїни Херсонеса Таврійського - античного і візантійського міста.

"У 2014 році Автономну Республіку Крим і місто Севастополь було підступно окуповано Російською Федерацією. Насильницька анексія Криму не визнається Українською державою і міжнародною спільнотою, які вважають півострів тимчасово окупованою територією", - зауважили у НБУ.

На аверсі монети, роздрібна ціна якої складає 44 грн, розміщено написи "Україна", "П'ять гривень", малий Державний Герб України, рік карбування монети (2018) і логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

Нова монета (bank.gov.ua)

На реверсі - напис "Севастополь" і композиція, що символізує місто: вітрильне судно, під яким - один із символів міста - міст, побудований на початку ХХ ст., якірний хрест, корабельна гармата і піраміда з ядер, над якою - колони Херсонеса. А також декоративні елементи у вигляді виноградних грон та листя.

Українцям монета сподобалася.

"Дуже гарно! Севастополь - наш!" - написав один юзер.

"Вже скоро це українське місто повернеться у рідну гавань. Кримчани уже усвідомили, що при Росії їм не світить нічого доброго", - зауважив інший.

Раніше ми писали про те, що Нацбанк ввів в обіг шестикутні монети з унікальним сюжетом.