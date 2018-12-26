"Севастополь - наш": украинцам показали новую уникальную монету

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Монету номиналом 5 грн можно купить за 44 гривны

Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету, которая посвящена городу-герою Севастополю. Монета номиналом 5 грн доступна уже с 26 декабря.

В НБУ напомнили, что этот город находится в юго-западной части Крымского полуострова, вокруг уникальной Севастопольской бухты. Севастополь, говорят в Нацбанке, имеет давнюю историю, которая уходит корнями в глубины античной цивилизации, свидетелями которой являются руины Херсонеса Таврического - античного и византийского города.

"В 2014 году Автономную Республику Крым и город Севастополь был коварно оккупирована Российской Федерацией. Насильственная аннексия Крыма не признается Украинским государством и международным сообществом, которые считают полуостров временно оккупированной территорией", - отметили в НБУ.

На аверсе монеты, розничная цена которой составляет 44 грн, размещены надписи "Україна", "П'ять гривень", малый Государственный Герб Украины, год чеканки монеты (2018) и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

Новая монета (bank.gov.ru)

На реверсе - надпись "Севастополь" и композиция, символизирующая город: парусное судно, под которым - один из символов города - мост, построенный в начале ХХ века, якорный крест, корабельная пушка и пирамида из ядер, над которой - колонны Херсонеса. А также декоративные элементы в виде виноградных гроздей и листьев.

Украинцам монета понравилась.

"Очень хорошо! Севастополь - наш!" - написал один юзер.

"Уже скоро этот украинский город вернется в родную гавань. Крымчане уже осознали, что при России им не светит ничего хорошего", - заметил другой.

Ранее мы писали о том, что Нацбанк ввел в обращение шестиугольные монеты с уникальным сюжетом.