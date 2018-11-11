Сезон червоного снігопаду: в Хмельницьку скаржаться на неприродне явище

В селі Балинивка Хмельницької області на будинки і городи, у колодязі і просто людям на голови з неба падає червоний бруд, який засипає їх з розташованого в селі елеватора.

По узбіччях доріг його шар місцями сягає п'яти сантиметрів.

Населення залишає скарги в адміністрацію протягом трьох років, однак там тільки обіцяють встановити фільтри для сушарок.

"Нам і нашим дітям немає чим дихати, це отруює нам життя", - каже одна з мешканок.

Представник елеватора Володимир Водовнюк в своє виправдання просить вибачення й обіцяє, що цей "сезон червоного снігопаду" буде останнім.

"Ми витратили на нове обладнання десятки мільйонів гривень, тому даний інцидент більше не повториться", - говорить Водовнюк.

Подробиці пропонуємо побачити у сюжеті ТСН:

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Відео: РБК-Україна