ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Сезон красного снегопада: в Хмельницке жалуются на неестественное явление

STYLERЖизнь    11.11.2018 - 07:47

В селе Балинивка Хмельницкой области на дома и огороды, в колодцы и просто людям на головы с неба падает багровая грязь, которая засыпает их с расположенного в селе элеватора.

По обочинам дорог ее слой местами достигает пяти сантиметров.

Население оставляет жалобы в администрацию в течение трех лет, однако там только обещает установить фильтры для сушарок.

Сезон красного снегопада: в Хмельницке жалуются на неестественное явлениеКадр из сюжета

"Нам и нашим детям нечем дышать, это отравляет нам жизнь", - говорит одна из жительниц.

Представитель элеватора Владимир Водовнюк в свое оправдание просит прощения и обещает, что этот "сезон красного снегопада" будет последним.

"Мы потратили на новое оборудование десятки миллионов гривен, поэтому данный инцидент больше не повторится", - говорит Водовнюк.

Подробности предлагаем увидеть в сюжете ТСН:

Ранее мы писали, что в Черниговской области произошло возгорание торфа на площади более 3 гектаров.

Напомним, в ноябре украинцы могут наблюдать впечатляющие метеоритные дожди.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины явлениескандалселоХмельницкий
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь