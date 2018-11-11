Сезон красного снегопада: в Хмельницке жалуются на неестественное явление

В селе Балинивка Хмельницкой области на дома и огороды, в колодцы и просто людям на головы с неба падает багровая грязь, которая засыпает их с расположенного в селе элеватора.

По обочинам дорог ее слой местами достигает пяти сантиметров.

Население оставляет жалобы в администрацию в течение трех лет, однако там только обещает установить фильтры для сушарок.

Кадр из сюжета

"Нам и нашим детям нечем дышать, это отравляет нам жизнь", - говорит одна из жительниц.

Представитель элеватора Владимир Водовнюк в свое оправдание просит прощения и обещает, что этот "сезон красного снегопада" будет последним.

"Мы потратили на новое оборудование десятки миллионов гривен, поэтому данный инцидент больше не повторится", - говорит Водовнюк.

Подробности предлагаем увидеть в сюжете ТСН:

Ранее мы писали, что в Черниговской области произошло возгорание торфа на площади более 3 гектаров.

Напомним, в ноябре украинцы могут наблюдать впечатляющие метеоритные дожди.

Видео: РБК-Украина