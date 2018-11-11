Сезон красного снегопада: в Хмельницке жалуются на неестественное явление

В селе Балинивка Хмельницкой области на дома и огороды, в колодцы и просто людям на головы с неба падает багровая грязь, которая засыпает их с расположенного в селе элеватора.
По обочинам дорог ее слой местами достигает пяти сантиметров.
Население оставляет жалобы в администрацию в течение трех лет, однако там только обещает установить фильтры для сушарок.
Кадр из сюжета
"Нам и нашим детям нечем дышать, это отравляет нам жизнь", - говорит одна из жительниц.
Представитель элеватора Владимир Водовнюк в свое оправдание просит прощения и обещает, что этот "сезон красного снегопада" будет последним.
"Мы потратили на новое оборудование десятки миллионов гривен, поэтому данный инцидент больше не повторится", - говорит Водовнюк.
Подробности предлагаем увидеть в сюжете ТСН:
Ранее мы писали, что в Черниговской области произошло возгорание торфа на площади более 3 гектаров.
Напомним, в ноябре украинцы могут наблюдать впечатляющие метеоритные дожди.
Видео: РБК-Украина