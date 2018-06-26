"Сліпа куля": боєць ВСУ на Донбасі опинився в міліметрі від смерті (фото)

Український воїн розповів про неймовірний порятунок

У селищі Зайцеве Донецької області українському військовослужбовцю вдалося врятуватися від ворожої кулі снайпера завдяки тепловізору. Про це розповіли на сторінці волонтерської організації "Повернись живим" в соцмережі Facebook.

"У міліметрі від смерті. Днями в селищі Зайцеве, поблизу окупованої Горлівки, тепловізор, придбаний з вашою допомогою, врятував життя бійцю 24-ї ОМБр ім. Короля Данила", - відзначили в спільноті.

Фото: Захисник України (facebook.com/backandalive)

"Ворожа куля пройшла в міліметрі від приладу, ледь не зачепила захисника України і потрапила в трубу розвідника, прикріплену до "тепла"."Це, - каже боєць, - було пристрілювання, така собі шалена куля. Від нас до ворога тут близько 70 метрів, так що подібні ситуації трапляються досить часто", - розповіли в мережі.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

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