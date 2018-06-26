"Шальная пуля": боец ВСУ на Донбассе оказался в миллиметре от смерти (фото)

Украинский воин рассказал о невероятном спасении
В поселке Зайцево Донецкой области украинскому военнослужащему удалось спастись от вражеской пули снайпера благодаря тепловизору. Об этом рассказали на странице волонтерской организации "Повернись живим" в соцсети Facebook.
"В миллиметре от смерти. На днях в поселке Зайцево, вблизи оккупированной Горловки, тепловизор, приобретенный с вашей помощью, спас жизнь бойцу 24-й ОМБр им. Короля Даниила", - отметили в сообществе.
Фото: Защитник Украины (facebook.com/backandalive)
"Вражеская пуля прошла в миллиметре от прибора, едва не задела защитника Украины и попала в трубу разведчика, прикрепленную к "теплу". "Это, - говорит боец, - была пристрелка, такая шальная пуля. От нас до врага здесь примерно 70 метров, так что подобные ситуации случаются довольно часто", - рассказали в сети.
Скриншот поста (facebook.com/backandalive)
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