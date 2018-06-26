Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Шальная пуля": боец ВСУ на Донбассе оказался в миллиметре от смерти (фото)

STYLERLIFE        26.06.2018 - 22:46
Фото: УНИАН
Фото: УНИАН

Украинский воин рассказал о невероятном спасении

В поселке Зайцево Донецкой области украинскому военнослужащему удалось спастись от вражеской пули снайпера благодаря тепловизору. Об этом рассказали на странице волонтерской организации "Повернись живим" в соцсети Facebook.

"В миллиметре от смерти. На днях в поселке Зайцево, вблизи оккупированной Горловки, тепловизор, приобретенный с вашей помощью, спас жизнь бойцу 24-й ОМБр им. Короля Даниила", - отметили в сообществе.

Фото: Защитник Украины (facebook.com/backandalive)

"Вражеская пуля прошла в миллиметре от прибора, едва не задела защитника Украины и попала в трубу разведчика, прикрепленную к "теплу". "Это, - говорит боец, - была пристрелка, такая шальная пуля. От нас до врага здесь примерно 70 метров, так что подобные ситуации случаются довольно часто", - рассказали в сети.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Ранее в сети показали досуг украинских военных.

Погибшие герои мая 2018-го (видео: STYLER.rbc.ua)

"Дети, которые нас защищают": в сети рассказали трогательную историю о 19-летнем морпехе, который воюет на Донбассе "Чудеса выживания и спасения": в больнице Днепра спасают тяжелораненого бойца
Теги: война на Донбассе, Боец, ООС
Родственники постоянно плачут: стало известно, кем был убитый во время погрома ром
"Полностью снял скальп": появились детали зверского убийства украинки голливудским сценаристом
"Что искали?": Олега Газманова с семьей задержали на границе в Италии
Принц Гарри и Меган Маркл на грани развода, - СМИ
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь