Шедевр: ролик про ЗСУ став одним з найкращих рекрутингових відео в світі

Відео: YouTube / TABASCOad

Відеоролик про Збройні сили України "Балада про піхоту" посів друге місце в списку найкращих військових рекрутингових у всьому світі. Про це повідомляє Business Insider.

Зазначається, що зробити військове відео для рекрутингу - завдання не з легких. В одному ролику ви повинні переконати людину зробити свій життєвий вибір та долучитися до лав збройних сил вашої країни.

Автори рекрутингових відео використовують у своїх роботах як патріотичні мотиви, так і комічні. Ролик від України називали "шедевром з точки зору кіновиробництва та оповідання".

Скрін: YouTube / TABASCOad

Українське відео розповідає історію піхотинця за допомогою образу звичайної саперної лопати.

"Навряд чи існує якесь військове спорядження, яке має таке велике значення для солдатів у всьому світі, як лопата або шанцевий інструмент. Це відео з України - шедевр в кінематографі та сторітелінзі. Воно неперевершене, і, чесно кажучи, було важко поставити його на друге місце", - пише видання.

В цей рейтинг увійшли роботи, які представляють Україну, Швецію (якій дісталося перше місце), Нідерланди, Велику Британію, Ірландію, Південну Корею та РФ.

На третьому місці - ролик про Королівську армію Нідерландів, на останньому - про збройні сили Республіки Корея.

До слова, наш ролик був опублікований ще в 2016 році.

Фото: скріншот з YouTube / TABASCOad

"Балада про піхоту" була знята для допомоги Сухопутним військам ЗСУ. Автори проекту - консалтингова компанія K&K Group та рекламне агентство TABASCO. Зйомки проводила студія LimeLite Studio. Режисер проекту - відомий ізраїльський режисер Елі Свердлов.

Ролик закликає українців приходити на контрактну службу та в цілому розповідає про Сухопутні війська України.

Музика до відео називається Bordes (Межі) і була написана спеціально для зйомок ізраїльським композитором Томером Бріаном. У всіх армійських сценах задіяні тільки солдати і офіцери Сухопутних військ України.

Ролик виготовлений повністю на волонтерських засадах, без державного фінансування.

Як повідомлялося раніше, на Донбасі під контроль Збройних сил України перейшли чергові території в районі прифронтових "сірих зон".

Нагадаємо, що Служба безпеки України викрила неодноразові спроби російських спецслужб завербувати родичів українських військових.

Також ми писали про те, що нещодавно в мережі з'явилося відео авіаудару по терористам угруповання "ДНР", зняте камерою ударного безпілотника Збройних сил України.

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Відео: РБК-Україна