Шедевр: ролик про ВСУ стал одним из лучших рекрутинговых видео в мире

Видео: YouTube / TABASCOad

Видеоролик о Вооруженных силах Украины "Баллада о пехоте" занял второе место в списке лучших военных рекрутинговых во всем мире. Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что сделать военное видео для рекрутинга - задача не из легких. В одном ролике вы должны убедить человека сделать свой жизненный выбор и вступить в ряды вооруженных сил вашей страны.

Авторы рекрутинговых видео применяют в своих работах как патриотические мотивы, так и комические. Ролик от Украины называли "шедевром с точки зрения кинопроизводства и повествования".

Скрин: YouTube / TABASCOad

Украинское видео рассказывает историю пехотинца с помощью образа обычной саперной лопаты.

"Вряд ли существует какое-то военное снаряжение, которое имеет такое большое значение для солдат во всем мире, как лопата или шанцевый инструмент. Это видео из Украины – шедевр в кинематографе и сторителинге. Оно непревзойденное, и, честно говоря, было трудно поставить его на второе место", – пишет издание.

В данный рейтинг вошли работы, представляющие Украину, Швецию (которой досталось первое место), Нидерланды, Великобританию, Ирландию, Южную Корею и РФ.

На третьем месте – ролик о Королевской армии Нидерландов, на последнем – о вооруженных силах Республики Корея.

Кстати, наш ролик был опубликован еще в 2016 году.

Фото: скриншот YouTube / TABASCOad

"Баллада о пехоте" была снята в помощь Сухопутным войскам ВСУ. Авторы проекта – консалтинговая компания K&K Group и рекламное агентство TABASCO. Съемки проводила студия LimeLite Studio. Режиссер проекта – известный израильский режиссер Эли Свердлов.

Ролик призывает украинцев приходить на контрактную службу и в целом рассказывает о Сухопутных войсках Украины.

Музыка к видео называется Bordes (Границы) и была написана специально для съемок израильским композитором Томером Брианом. Во всех армейских сценах задействованы только солдаты и офицеры Сухопутных войск Украины.

Ролик изготовлен полностью на волонтерских началах, без государственного финансирования.

Как сообщалось ранее, на Донбассе под контроль Вооруженных сил Украины перешли очередные территории в районе прифронтовых "серых зон".

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила неоднократные попытки российских спецслужб завербовать родственников украинских военных.

Также мы писали о том, что недавно в сети появилось видео авиаудара по террористам группировки "ДНР", снятое камерой ударного беспилотника Вооруженных сил Украины.

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Видео: РБК-Украина