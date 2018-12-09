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Шок для всіх: під Одесою школярі зняли розпусне відео з участю молодших дітей

STYLERЖиття    09.12.2018 - 21:56

В Одеській області в одній з середніх шкіл діти зняли порнографічне відео за участю учнів молодших класів. Про це розповіли в сюжеті "7 каналу".

"Підприємливі" школярі зняли розпусне відео і опублікували його в соцмережі. Про це дізналися в школі, батьки та друзі знаходяться в шоковому стані.

Три хлопчика вирішили зняти даний гей-порно, в об'єктив потрапили учень третього і п'ятого класів. На камеру телефону дії знімав учень сьомого класу. Потім діти вирішили опублікувати пікантний ролик в соцмережі.

Журналістка "7 каналу" спеціально приїхала в школу, довідатися, що знають про цей інцидент учні, але вони зробили вигляд, що просто не в курсі. Інцидентом тепер займається поліція. Батькам наклали мінімальний штраф за неналежне виховання. За словами директора школи, батьки цих дітей зайняті роботою і в цілому є неблагополучними.

Нагадаємо, що на Волині учень прийшов до школи з пістолетом: з'явилися подробиці.

Раніше ми писали про подробиці шокуючого інциденту в київській школі, в якій підліток напав з ножицями на вчительку.

 

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