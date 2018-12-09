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Шок для всех: под Одессой школьники сняли развратное видео с участием младших детей

STYLERЖизнь    09.12.2018 - 21:56

В Одесской области в одной из средних школ дети сняли порнографическое видео с участием учеников младших классов. Об этом рассказали в сюжете "7 канала".

"Предприимчивые" школьники сняли развратное видео и опубликовали его в соцсети. Об этом узнали в школе, родители и друзья находятся в шоковом состоянии.

Три мальчика решили снять настоящее гей-порно, в объектив попали ученик третьего и пятого классов. На камеру телефона действия снимал ученик седьмого класса. Потом дети решили опубликовать пикантный ролик в соцсети.

Журналистка "7 канала" специально приехала в школу, разузнать, что знают об этом инциденте учащиеся, но они сделали вид, что просто не в курсе. Инцидентом теперь занимается полиция. Родителям наложили минимальный штраф за ненадлежащее воспитание. По словам директора школы, родители этих детей заняты работой и в целом являются неблагополучными.

Напомним, что на Волыни ученик пришел в школу с пистолетом: появились подробности.

Ранее мы писали о подробностях шокирующего инцидента в киевской школе, в которой подросток напал с ножницами на учительницу.

 

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