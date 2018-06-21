Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.31
Межбанк BID 30.28
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.31
Межбанк BID 30.28
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Шокуючі кадри: у Китаї стеля обрушилася на ескалатор з людьми

STYLERLIFE        21.06.2018 - 13:31
Ілюстративне фото (pixabay.com/Free-Photos)
Ілюстративне фото (pixabay.com/Free-Photos)

На кадрах відеоспостереження видно, як люди не встигають уникнути обвалення

В китайському туристичному центрі в місті Хуаїнь провінції Шеньсі сталося обвалення стелі на ескалатор, який був заповнений людьми. Про це передає Daily Mail. У мережу потрапили страшні кадри події.

На відеозаписі видно, як дах будівлі раптово падає на людей. Очевидці події підбігли до потерпілих і почали діставати з-під завалу.

Відео: Обвалення стелі на ескалатор (YouTube/World News)

В результаті обвалення постраждали 9 осіб, ніхто не загинув. Всі постраждалі були госпіталізовані. Туристичний центр взаємодіє з владою, щоб встановити прицину інциденту.

Нагадаємо, в Одесі поламаний трамвай зірвався з гори і зніс все на своєму шляху

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Люди тонуть мовчки

"Просто втомився": у центрі Києва знову обвалився балкон (фото) "Падали просто з неба": у Китаї пішов дощ з морських тварин (фото)
Теги: Китай, туристи, обрушение, потолок
Під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, яку хвилею змило в море
"Ура! Слава!" Український нардеп зрадів перемозі збірної Росії
"Я тримаюся": Сенцов написав листа російському кінокритику
Це хвороба? Супрун розвінчала міф про гомосексуальність
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся