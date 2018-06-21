Шокуючі кадри: у Китаї стеля обрушилася на ескалатор з людьми

На кадрах відеоспостереження видно, як люди не встигають уникнути обвалення

В китайському туристичному центрі в місті Хуаїнь провінції Шеньсі сталося обвалення стелі на ескалатор, який був заповнений людьми. Про це передає Daily Mail. У мережу потрапили страшні кадри події.

На відеозаписі видно, як дах будівлі раптово падає на людей. Очевидці події підбігли до потерпілих і почали діставати з-під завалу.

Відео: Обвалення стелі на ескалатор (YouTube/World News)

В результаті обвалення постраждали 9 осіб, ніхто не загинув. Всі постраждалі були госпіталізовані. Туристичний центр взаємодіє з владою, щоб встановити прицину інциденту.

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