Шокирующие кадры: в Китае потолок обрушился на эскалатор с людьми

На кадрах видеонаблюдения видно, как люди не успевают избежать обрушения

В китайском туристическом центре в городе Хуаинь провинции Шэньси произошло обрушение потолка на эскалатор, который был заполнен людьми. Об этом передает Daily Mail. В сеть попали страшные кадры происшествия.

На видеозаписи видно, как крыша здания внезапно падает на людей. Очевидцы происшествия подбежали к пострадавшим и начали доставать их из-под завала.

Видео: Обрушение потолка на эскалатор (YouTube/World News)

В результате обрушения пострадало 9 человек, никто не погиб. Все пострадавшие были госпитализированы. Туристический центр взаимодействует с властями, чтобы установить прицину инцидента.

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