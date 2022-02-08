Сила природи: нутриціолог назвала кращі продукти для здоров'я печінки

Помічники печінки:

1. Гіркота

Це можуть бути трав'яні збори (листя артишоку, коріння кульбаби, насіння розторопші) або зелень (рукола, кейл, листя кульбаби ). Гіркий смак стимулює жовчовиділення і допомагає роботі печінки. Також можна застосовувати гірку воду, наприклад, Zajecicka horka.



2. Овочі

Всі види капусти (особливо брокколі). Поживні речовини, що містяться в брокколі, такі як глікозиди гірчичного масла, прекрасно стимулюють діяльність печінки. І не забуваємо про здатність брокколі нейтралізувати токсини .

Артишок

Гіркі речовини, що містяться в ньому, такі як цинаропікрин, стимулюють утворення шлункової кислоти, яка перешкоджає утворенню жиру в печінці. Стимулює жовчовиділення.

Буряк

Бетанін, що надає цьому корисному овочу червоний колір, має протизапальну і детоксикуючу дію. Флавоноїди і бета-каротин покращують роботу печінки і сприяють процесу очищення.

Гарбуз

Гарбуз дозволяє відновлювати порушений метаболізм клітин печінки (гепатоцитів), відновити їх пошкоджену структуру. Головна перевага гарбуза полягає в тому, що він відновлює клітинні мембрани гепатоцитів. Він попереджає загибель цих клітин, особливо при наявності гепатиту, захворювань жовчовивідної системи і т. д.

Гарбуз допоможе захистити і підтримати печінку (фото: freepik.com)

Петрушка, кріп, лимон, грейпфрут

Овочі та фрукти, багаті на вітамін С, дуже добре впливають на печінку.

Часник

Містить сполуки сірки, які можуть допомогти активувати ферменти в печінці. Він також містить аліцин і селен, які є відмінними захисниками печінки.



3. Рослинні олії

Краще вплив на печінку надають наступні:

1. Розторопша;

2. Гарбузова;

3. Конопляна;

4. Лляна;

5. Гірчична;

6. Оливкова;

Ці масла підтримують роботу печінки, але зловживати ними не можна, тому що буде зворотний ефект.

Вода і спеції дуже корисні для печінки (фото: instagram.com/katya_bushlia)