Сила природи: нутриціолог назвала кращі продукти для здоров'я печінки

Печінка захищає організм від шкідливих речовин і, в свою чергу, сама потребує захисту. Відновлювати її працездатність допомагають корисні продукти.
Нутриціолог Катерина Бушля перерахувала в Instagram кращі природні засоби для допомоги печінці.
1. Гіркота
Це можуть бути трав'яні збори (листя артишоку, коріння кульбаби, насіння розторопші) або зелень (рукола, кейл, листя кульбаби ). Гіркий смак стимулює жовчовиділення і допомагає роботі печінки. Також можна застосовувати гірку воду, наприклад, Zajecicka horka.
2. Овочі
Всі види капусти (особливо брокколі). Поживні речовини, що містяться в брокколі, такі як глікозиди гірчичного масла, прекрасно стимулюють діяльність печінки. І не забуваємо про здатність брокколі нейтралізувати токсини .
Артишок
Гіркі речовини, що містяться в ньому, такі як цинаропікрин, стимулюють утворення шлункової кислоти, яка перешкоджає утворенню жиру в печінці. Стимулює жовчовиділення.
Буряк
Бетанін, що надає цьому корисному овочу червоний колір, має протизапальну і детоксикуючу дію. Флавоноїди і бета-каротин покращують роботу печінки і сприяють процесу очищення.
Гарбуз
Гарбуз дозволяє відновлювати порушений метаболізм клітин печінки (гепатоцитів), відновити їх пошкоджену структуру. Головна перевага гарбуза полягає в тому, що він відновлює клітинні мембрани гепатоцитів. Він попереджає загибель цих клітин, особливо при наявності гепатиту, захворювань жовчовивідної системи і т. д.
Гарбуз допоможе захистити і підтримати печінку (фото: freepik.com)
Петрушка, кріп, лимон, грейпфрут
Овочі та фрукти, багаті на вітамін С, дуже добре впливають на печінку.
Часник
Містить сполуки сірки, які можуть допомогти активувати ферменти в печінці. Він також містить аліцин і селен, які є відмінними захисниками печінки.
3. Рослинні олії
Краще вплив на печінку надають наступні:
1. Розторопша;
2. Гарбузова;
3. Конопляна;
4. Лляна;
5. Гірчична;
6. Оливкова;
Ці масла підтримують роботу печінки, але зловживати ними не можна, тому що буде зворотний ефект.
Вода і спеції дуже корисні для печінки (фото: instagram.com/katya_bushlia)
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