Сила природы: нутрициолог назвала лучшие продукты для здоровья печени

Печень защищает организм от вредных веществ и, в свою очередь, сама нуждается в защите. Восстанавливать ее работоспособность помогают полезные продукты.
Нутрициолог Екатерина Бушля перечислила в Instagram лучшие природные средства для помощи печени.
1. Горечи
Это могут быть травяные сборы (листья артишока, корни одуванчика, семена расторопши) или зелень (руккола, кейл, листья одуванчика ). Горький вкус стимулирует желчеотделение и помогает работе печени. Также можно применять горькую воду, например, Zajecicka horka.
2. Овощи
Все виды капусты (в особенности брокколи). Питательные вещества, содержащиеся в брокколи, такие как гликозиды горчичного масла, прекрасно стимулируют деятельность печени. И не забываем о способности брокколи нейтрализовать токсины .
Артишок
Содержащийся в нем горькие вещества, такие как цинаропикрин, стимулируют образование желудочной кислоты, которая препятствует образованию жира в печени. Стимулирует желчеотделение.
Свекла
Бетанин, придающий этому полезному овощу красный цвет, оказывает противовоспалительное и детоксицирующее действие. Флавоноиды и бета-каротин улучшают работу печени и способствуют процессу очищения.
Тыква
Тыква позволяет восстанавливать нарушенный метаболизм клеток печени (гепатоцитов), восстановить их поврежденную структуру. Главное преимущество тыквы состоит в том, что она восстанавливает клеточные мембраны гепатоцитов. Она предупреждает гибель этих клеток, особенно при наличии гепатита, заболеваний желчевыводящей системы и т.д.
Тыква поможет защитить и поддержать печень (фото: freepik.com)
Петрушка, укроп, лимон, грейпфрут
Овощи и фрукты, богатые на витамин С, очень хорошо влияют на печень.
Чеснок
Содержит соединения серы ,которые могут помочь активировать ферменты в печени. Он также содержит аллицин и селён ,которые являются отличными защитниками печени.
3. Растительные масла
Лучшее влияние на печень оказывают следующие:
1. Расторопши;
2. Тыквенное;
3. Конопляное;
4. Льняное;
5. Горчичное;
6. Оливковое;
Эти масла поддерживают работу печени, но злоупотреблять ими нельзя ,т.к. будет обратный эффект.
Вода и специи очень полезны для печени (фото: instagram.com/katya_bushlia)
Ранее врач-гинеколог рассказала, какие продукты могут нарушить здоровье кожи и ухудшить ее внешний вид.
Мы также сообщали, что эксперты назвали лучший напиток для сжигания жира на животе.