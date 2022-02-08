Сила природы: нутрициолог назвала лучшие продукты для здоровья печени

Помощники печени:

1. Горечи

Это могут быть травяные сборы (листья артишока, корни одуванчика, семена расторопши) или зелень (руккола, кейл, листья одуванчика ). Горький вкус стимулирует желчеотделение и помогает работе печени. Также можно применять горькую воду, например, Zajecicka horka.



2. Овощи

Все виды капусты (в особенности брокколи). Питательные вещества, содержащиеся в брокколи, такие как гликозиды горчичного масла, прекрасно стимулируют деятельность печени. И не забываем о способности брокколи нейтрализовать токсины .

Артишок

Содержащийся в нем горькие вещества, такие как цинаропикрин, стимулируют образование желудочной кислоты, которая препятствует образованию жира в печени. Стимулирует желчеотделение.

Свекла

Бетанин, придающий этому полезному овощу красный цвет, оказывает противовоспалительное и детоксицирующее действие. Флавоноиды и бета-каротин улучшают работу печени и способствуют процессу очищения.

Тыква

Тыква позволяет восстанавливать нарушенный метаболизм клеток печени (гепатоцитов), восстановить их поврежденную структуру. Главное преимущество тыквы состоит в том, что она восстанавливает клеточные мембраны гепатоцитов. Она предупреждает гибель этих клеток, особенно при наличии гепатита, заболеваний желчевыводящей системы и т.д.

Тыква поможет защитить и поддержать печень (фото: freepik.com)

Петрушка, укроп, лимон, грейпфрут

Овощи и фрукты, богатые на витамин С, очень хорошо влияют на печень.

Чеснок

Содержит соединения серы ,которые могут помочь активировать ферменты в печени. Он также содержит аллицин и селён ,которые являются отличными защитниками печени.



3. Растительные масла

Лучшее влияние на печень оказывают следующие:

1. Расторопши;

2. Тыквенное;

3. Конопляное;

4. Льняное;

5. Горчичное;

6. Оливковое;

Эти масла поддерживают работу печени, но злоупотреблять ими нельзя ,т.к. будет обратный эффект.

Вода и специи очень полезны для печени (фото: instagram.com/katya_bushlia)