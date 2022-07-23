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Сильні грози та різке похолодання: де очікується небезпечна погода

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями готує відразу кілька неприємних сюрпризів. У суботу частина країни накриє пекельною спекою, а в неділю прийдуть сильні грози та різке похолодання.

Яка погода чекає українців на вихідних - читайте в матеріалі нижче.

За даними Укргідрометцентру, в суботу західні області, центр і південь країни накриє сильною спекою.

У західній частині країни синоптики вдень прогнозують + 31 +33 градуси, на півночі, в центрі до +30, а на півдні до + 31 градуса.

На сході очікуються сильні дощі, і температура вдень коливатиметься від +23 до +25 градусів. Тепліше буде в Полтавській області та в Дніпрі - до +27 +29 градусів.

В Києві 23 липня синоптики прогнозують суху погоду з невеликою хмарністю, але без опадів. Вночі в столиці + 16 +18 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть +28 + 30 градусів.

Карта погоди на суботу, 23 липня

В неділю грозами накриє захід країни, північ, центральні та більшість південних областей. На сході буде сухо і сонячно. По всій країні можливе посилення вітру - до шквальних поривів.

Температура повітря в західній частині різко впаде до + 24 +26 градусів, в центрі та на сході буде жарко, від +29 до + 31 градуса.

У південній частині грози захоплять Одесу і Миколаїв, але буде жарко - до +29 +32 градусів. На сході вдень температура повітря підніметься до + 28 + 30 градусів.

В Києві 24 липня очікується гроза і сильний вітер. Вночі в столиці від + 16 до +18 градусів, вдень синоптики прогнозують від +29 до + 31 градуса.

Карта погоди на неділю, 24 липня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українців чекають різкі перепади погоди й багато дощів в кінці липня.

А також ми писали про те, що частину областей накриє ще однією хвилею сильної спеки.

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