Спека прийде не в усі області і зовсім ненадовго: де буде прохолодно

Погода в Україні найближчими днями принесе черговий перепад температури та сюрпризи у вигляді прохолоди та дощів.

Яка погода чекає українців у найближчий тиждень - читайте в матеріалі нижче.

За даними сайту Sinoptik, у східних областях п'ятниця буде дощова і прохолодна, не більше + 19 градусів вдень.

У суботу повітря прогріється до + 24 градусів, але очікуються опади. У неділю буде сонячно і температура стрибне до + 27 градусів.

Однак з понеділка знову прийдуть дощі, і температура повітря знову впаде до +23 +24 градусів.

З 27 липня на сході температура повітря знову різко підніметься, але очікуються дощі та похмура погода.

У південній частині країни найближчі дні будуть сухі та прогріється до +28 +29 градусів. У понеділок очікується невеликий дощ.

Сильна спека на півдні прийде з 27 липня і синоптики прогнозують підвищення температури до +33 градусів.

На півночі у п'ятницю очікується невеликий дощ і до + 26 градусів. У суботу та неділю прогріється до +28, але можлива гроза.

З понеділка зарядять дощі, і температура різко впаде до +24 +25 градусів. З 27 липня знову стане спекотно, але очікуються опади.

У західних областях у п'ятницю синоптики обіцяють до + 31 градуса і сонячну погоду. У суботу стане ще спекотніше, до + 32 градусів.

У неділю температура знову впаде, до + 25 градусів. 26 липня буде похмуро, знову стане спекотно до +30 градусів, але вже наступного дня зарядять дощі, які знову зіб'ють спеку до +24 градусів.

Погода в Києві

П'ятниця в Києві буде сонячна і тепла, до + 27 градусів. На вихідних температура підніметься до + 29 градусів, але в неділю очікується дощ.

У понеділок похмуро і дощі, близько + 26 градусів. Далі повітря знову почне нагріватися, але вже до п'ятниці температура знову знизиться й очікуються дощі.