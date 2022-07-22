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Жара придет не во все области и совсем ненадолго: где будет прохладно

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Пятница 22 июля 2022 07:30
Жара придет не во все области и совсем ненадолго: где будет прохладно Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие дни принесет очередной перепад температуры и сюрпризы в виде прохлады и дождей.

Какая погода ждет украинцев в ближайшую неделю - читайте в материале ниже.

По данным сайта Sinoptik, в восточных областях пятница будет дождливая и прохладная, не более +19 градусов днем.

В субботу воздух прогреется до +24 градусов, но ожидаются осадки. В воскресенье будет солнечно и температура прыгнет до +27 градусов.

Однако с понедельника снова придут дожди, и температура воздуха опять упадет до +23 +24 градусов.

С 27 июля на востоке температура воздуха снова резко поднимется, но ожидаются дожди и пасмурная погода.

Жара придет не во все области и совсем ненадолго: где будет прохладноВ южной части страны ближайшие дни будут сухие и прогреется до +28 +29 градусов. В понедельник ожидается небольшой дождь.

Сильная жара на юге придет с 27 июля и синоптики прогнозируют повышение температуры до +33 градусов.

Жара придет не во все области и совсем ненадолго: где будет прохладноНа севере в пятницу ожидается небольшой дождь и до +26 градусов. В субботу и воскресенье прогреется до +28, но возможна гроза.

С понедельника зарядят дожди, и температура резко упадет до +24 +25 градусов. С 27 июля снова станет жарко, но ожидаются осадки.

Жара придет не во все области и совсем ненадолго: где будет прохладноВ западных областях в пятницу синоптики обещают до +31 градуса и солнечную погоду. В субботу станет еще жарче, до +32 градусов.

В воскресенье температура снова упадет, до +25 градусов. 26 июля будет пасмурно, снова станет жарко до +30 градусов, но уже на следующий день зарядят дожди, которые снова собьют жару до +24 градусов.

Жара придет не во все области и совсем ненадолго: где будет прохладноПогода в Киеве

Пятница в Киеве будет солнечная и теплая, до +27 градусов. На выходных температура поднимется до +29 градусов, но в воскресенье ожидается дождь.

В понедельник пасмурно и дожди, около +26 градусов. Далее воздух снова начнет нагреваться, но уже к пятнице температура снова снизится и ожидаются дожди.

Жара придет не во все области и совсем ненадолго: где будет прохладно

Кстати, ранее мы писали о том, что в конце июля в большинстве областей снова станет жарко.

А еще рассказывали о том, что украинцев ждут температурные качели - от жары к резкому похолоданию.

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