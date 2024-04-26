Синдром раздраженного кишечника: как с помощью диеты уменьшить симптомы болезни

Как уменьшить проявления синдрома раздражения кишечника

Симптомами СРК являются спазмы и боли в животе, связанные с частотой и консистенцией стула. Также могут быть вздутие живота, ощущение неполного стула кишечника, общая слабость и т. д.

Большинство пациентов с СРК замечают связь между диетой и определенными блюдами, которые могут усугублять проявления болезни.

Врач рассказал, какое питание может оказаться полезным таким пациентам.

Диета с низким содержанием FODMAP

FODMAP - это углеводы, которые не перевариваются в тонком кишечнике и ферментируются бактериями отделов толстого кишечника. Они увеличивают газообразование, что вызывает вздутие живота, боль и диарею после их потребления.

Ограничение пищи с высоким содержанием FODMAP в течение 2-6 недель уменьшает проявления СРК. Затем можно постепенно возвращать такие продукты в меню, чтобы определить, какие из них провоцируют усугубление проявлений кишечного расстройства.

Какие продукты содержат много FODMAP:

молочные продукты (молоко, мороженое, творог, йогурт)

часть фруктов и ягод (персики, арбуз, груши, манго, яблоки, сливы, нектарины)

бобовые (нут, фасоль, чечевица)

кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы

искусственные подсластители

пшеничный хлеб, крупы и макароны

некоторые овощи (артишоки, спаржа, брокколи, лук, брюссельская капуста)

"Хотя эта диета исключает некоторые фрукты, овощи и молочные продукты, не все продукты из этих категорий нужно убирать из меню", - говорит Швец.

Продукты с низким содержанием FODMAP, которые можно употреблять, соблюдая эту диету, включают в себя безлактозные молочные продукты или их растительные альтернативы (например, рисовое или миндальное молоко), фрукты и ягоды (апельсины, черника, клубника и виноград), яйца, нежирное мясо (куриные и индюшиные грудки без кожи), нежирную рыбу (как щепа и палтус), рис или киноа, овощи (морковь, баклажаны, зеленая фасоль, тыква, цукини).

Элиминационная диета

При этой диете исключают из рациона определенные продукты, чтобы проследить, как изменяются симптомы СРК.

Какие продукты могут спровоцировать проявления СРК?

молоко и мороженое

определенные фрукты и овощи

алкоголь

острые блюда

газировка с искусственными подсластителями или кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы

"Можно пробовать не употреблять какой-либо продукт, который, на ваш взгляд, вызывает симптомы", - отмечает врач.

Диета с высоким содержанием клетчатки

Взрослые должны есть 22-34 г растительных пищевых волокон (клетчатки) ежедневно, в зависимости от пола и возраста. При СРК более полезна растворимая клетчатка. Ее много во фруктах, фасоли и овсе. Нерастворимое содержится в овощах и зерновых. Многие продукты содержат оба вида клетчатки.

"Пища, богатая клетчаткой, питательная и помогает предотвратить запоры. Однако если из-за потребления клетчатки есть вздутие живота или газообразование, попробуйте постепенно увеличивать потребление примерно на 2-3 грамма в день", - советует врач.

Диета с низким содержанием клетчатки

Высокий уровень потребления клетчатки может усугубить симптомы, привести к газообразованию и диарее у некоторых людей. Впрочем, исследование 2018 года показало, что употребление клетчатки связано с меньшим риском СРК.

Врач советует вместо того, чтобы уменьшать количество клетчатки в рационе, отдавать предпочтение источникам растворимой клетчатки, содержащейся в ягодах, моркови, овсянке, горохе. Нерастворимой клетчатки много в цельном зерне, орехах, помидорах, зеленой фасоли, брокколи, цукини.

Безглютеновая диета

Глютен может провоцировать иммунное воспаление кишечника у людей с непереносимостью глютена, иногда это сопровождается СПК. В таких случаях безглютеновая диета может снизить симптомы.

Следует исключить из рациона ячмень, рожь и пшеницу и проверить, улучшится ли ситуация с желудочно-кишечным трактом. Глютен содержится в хлебе, крупе, крекерах, макаронах, некоторых соусах, солодовом уксусе, пиве.

Диета с низким содержанием жира

Рацион с высоким содержанием жира может ухудшить течение СРК. Врачи обычно советуют снизить потреблять до 27 граммов жира в день.

Такая диета также полезна для сердца и может снизить дискомфортные симптомы в кишечнике. Следует налегать на нежирное мясо, фрукты, овощи, зерна, нежирные молочные продукты.

Какие продукты есть, а от которых отказаться

Рацион при СРК зависит от выбранной диеты, но среди общих рекомендаций есть:

фрукты и ягоды. Разрешены - апельсины, черника, клубника, малина, виноград, киви. Следует ограничить персики, арбузы, груши, манго, яблоки, сливы, нектарины. Ешьте ягоды порциями, не больше 50-60 граммов за один прием

овощи. Разрешены - морковь, баклажаны, тыква. Следует ограничить - артишоки, спаржа, брокколи, брюссельская капуста, лук

бобовые. Разрешены - горох. Следует ограничить - нут, фасоль, чечевица

подсластители. Разрешены - агава, стевия. Следует ограничить - сорбитол, ксилитол, маннитол, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы

другие продукты. Разрешены - яйца, нежирное мясо, овсянка. Следует ограничить - пшеничные продукты, молочные продукты, кофе, алкоголь

"В общем, считается полезным добавлять в меню ягоды, овсяную кашу, безглютеновые продукты, нежирное мясо, нежирные молочные продукты и стевию", - говорит диетолог.

Усилить проявления СРК могут кофеин, молочные продукты, алкоголь, специи, цельнозерновые продукты, жареная пищу и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

Лен и овес помогает облегчить запоры. Продукты с противовоспалительным потенциалом - лосось, оливковое масло и ягоды, полезно употреблять во время обострений СРК.

Достаточный сон, уменьшение стресса и регулярная физическая активность также способствуют минимизации симптомов СРК.

Перед выбором диеты следует проконсультироваться со своим врачом.