Синдром подразненого кишківника: як за допомогою дієти зменшити прояви хвороби

Як зменшити прояви синдрому подразнення кишківника

Симптомами СПК є спазми і біль у животі, які мають зв’язок із частотою та консистенцією випорожнень. Також може бути здуття живота, відчуття неповного випорожнення кишківника, загальна слабкість тощо.

Більшість пацієнтів з СПК помічають зв’язок між дієтою та певними стравами, які можуть посилювати прояви хвороби.

Лікар розповів, яке харчування може бути корисним таким пацієнтам.

Дієта з низьким вмістом FODMAP

FODMAP - це вуглеводи, які не перетравлюються у тонкому кишківнику, та ферментуються бактеріями відділів товстого кишківника. Вони збільшують газоутворення, а це викликає здуття живота, біль та діарею після їх споживання.

Обмеження їжі з високим вмістом FODMAP протягом 2-6 тижнів зменшує прояви СПК. Потім можна поступово повертати такі продукти у меню, щоб визначити, які з них провокують посилення проявів кишкового розладу.

Які продукти містять багато FODMAP:

молочні продукти (молоко, морозиво, сир, йогурт)

частина фруктів і ягід (персики, кавун, груші, манго, яблука, сливи, нектарини)

бобові (нут, квасоля, сочевиця)

кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози

штучні підсолоджувачі

пшеничний хліб, крупи та макарони

деякі овочі (артишоки, спаржа, броколі, цибуля, брюссельська капуста)

"Хоча ця дієта виключає деякі фрукти, овочі та молочні продукти, не всі продукти з цих категорій треба забирати з меню", - каже Швець.

Продукти з низьким вмістом FODMAP, які можна вживати, дотримуючись цієї дієти, включають безлактозні молочні продукти або їхні рослинні альтернативи (наприклад, рисове або мигдальне молоко), фрукти та ягоди (апельсини, чорниця, полуниця та виноград), яйця, нежирне м’ясо (курячі та індичі грудки без шкіри), нежирну рибу (як тріска і палтус), рис або кіноа, овочі (морква, баклажани, зелена квасоля, гарбуз, цукіні).

Елімінаційна дієта

При цій дієті виключають із раціону певні продукти, аби простежити, як змінюються симптоми СПК.

Які продукти можуть спровокувати прояви СПК:

молоко і морозиво

певні фрукти та овочі

алкоголь

гострі страви

газована вода зі штучними підсолоджувачами або кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози

"Можна пробувати не вживати будь-який продукт, який, на ваш погляд, викликає симптоми", - зазначає лікар.

Дієта з високим вмістом клітковини

Дорослі мають їсти 22-34 грамів рослинних харчових волокон (клітковини) щодня, залежно від статі та віку. При СПК корисніша розчинна клітковина. Її багато у фруктах, квасолі та вівсі. Нерозчинна міститься в овочах і зернових. Багато продуктів містять обидва види клітковини.

"Їжа, багата клітковиною, поживна і допомагає запобігти закрепам. Однак якщо через споживання клітковини є здуття живота або газоутворення, спробуйте поступово збільшувати споживання приблизно на 2-3 грами на день", - радить лікар.

Дієта з низьким вмістом клітковини

Високий рівень споживання клітковини може погіршити симптоми, призвести до газоутворення та діареї у деяких людей. Втім дослідження 2018 року показало, що вживання клітковини пов’язане з меншим ризиком СПК.

Лікар радить замість того, щоб зменшувати кількість клітковини у раціоні, віддавати перевагу джерелам розчинної клітковини, що міститься в ягодах, моркві, вівсянці, горосі. Нерозчинної клітковини багато у цільному зерні, горіхах, помідорах, зеленій квасолі, броколі, цукіні.

Безглютенова дієта

Глютен може провокувати імунне запалення кишківника у людей з непереносимістю глютену, іноді це супроводжується СПК. У таких випадках безглютенова дієта може зменшити симптоми.

Варто виключити з раціону ячмінь, жито та пшеницю й перевірити, чи покращиться ситуація зі шлунково-кишковим трактом. Глютен міститься у хлібі, крупі, крекерах, макаронах, деяких соусах, солодовому оцті, пиві.

Дієта з низьким вмістом жиру

Раціон із високим вмістом жиру може погіршити перебіг СПК. Лікарі зазвичай радять зменшити споживати до 27 грамів жиру на день.

Така дієта також корисна для серця та може зменшити дискомфортні симптоми у кишківнику. Варто налягати на нежирне м'ясо, фрукти, овочі, зерна, нежирні молочні продукти.

Які продукти їсти, а від яких відмовитись

Раціон при СПК залежить від вибраної дієти, але серед загальних рекомендацій є:

фрукти і ягоди. Дозволені - апельсини, чорниця, полуниця, малина, виноград, ківі. Слід обмежити персики, кавун, груші, манго, яблука, сливи, нектарини. Їжте ягоди порціями, не більше 50-60 грамів за один прийом

овочі. Дозволені - морква, баклажани, гарбуз. Слід обмежити - артишоки, спаржа, броколі, брюссельська капуста, цибуля

бобові. Дозволені - горох. Слід обмежити - нут, квасоля, сочевиця

підсолоджувачі. Дозволені - агава, стевія. Слід обмежити - сорбітол, ксилітол, маннітол, кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози

інші продукти. Дозволені - яйця, нежирне м'ясо, вівсянка. Слід обмежити - пшеничні продукти, молочні продукти, каву, алкоголь

"Загалом вважається корисним додавати до меню ягоди, вівсяну кашу, безглютенові продукти, нежирне м’ясо, нежирні молочні продукти та стевію", - каже дієтолог.

Посилити прояви СПК можуть кофеїн, молочні продукти, алкоголь, спеції, цільнозернові продукти, смажена їжа та кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози.

Льон і овес допомагає полегшити закрепи. Продукти із протизапальним потенціалом - лосось, оливкова олія та ягоди, корисно вживати під час загострень СПК.

Достатній сон, зменшення стресу і регулярна фізична активність також сприяють мінімізації симптомів СПК.

Перед вибором дієти треба проконсультуватись зі своїм лікарем.