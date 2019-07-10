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Не "Синій кіт": у соцмережах з'явилася нова небезпечна гра для підлітків

STYLERЖиття    10.07.2019 - 18:41
Не "Синій кіт": у соцмережах з'явилася нова небезпечна гра для підлітків
У соцмережах з'явилася нова небезпечна гра (Колаж РБК-Україна)

Ситуацією дуже часто користуються шахраї

У соціальних мережах почала масово поширюватися нова небезпечна гра для підлітків, яка називається "Пропасти на 24 години". Про це повідомляє ERR.

Суть гри полягає в тому, щоб підліток на 24 години пішов з дому і заховався так, щоб його не могли знайти. Інструкції він отримує від адміністраторів ігри в соціальних мережах.

За законом, зниклих дітей починають шукати через три години після зникнення і подібні ігри доставляють багато клопоту і переживань батькам, а також додають роботи співробітникам поліції.

Останні кілька таких епізодів були зафіксовані в Естонії, хоча сигнали також надходять з інших країн. Як зазначив глава Іда-Харьюского відділення патрульної поліції, майор Юхан Евонен, такі забави – це безвідповідальна поведінка підлітків.

"Молоді люди могли б подумати, в якому стані їхні батьки, скільки сил з боку державних служб йде на пошуки. А адже в цей час хтось дійсно може потребувати допомоги", - пояснив він.

Крім того, переживаннями близьких дуже часто користуються шахраї, які пропонують в обмін на гроші, надати інформацію про місцезнаходження дитини або пропонують організувати рятувальну операцію. Насправді пошуки зниклих завжди ведуться безкоштовно.

Поліція рекомендує батькам не приховувати інформацію про зникнення дитини і негайно звертатися в поліцію. Особливо, якщо зникнення відбулося після конфлікту вдома.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Тернопільській області 12-річна дитина покінчила життя самогубством через розбитий смартфон.

А також розповідали про те, що під Сумами хлопчик повісився у сараї з незрозумілої причини.

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