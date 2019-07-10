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Не "Синий кит": в соцсетях появилась новая опасная игра для подростков

STYLERЖизнь    10.07.2019 - 18:41
Не "Синий кит": в соцсетях появилась новая опасная игра для подростков
В соцсетях появилась новая опасная игра (Коллаж РБК-Украина)

Ситуацией очень часто пользуются мошенники

В социальных сетях начала массово распространяться новая опасная игра для подростков, которая называется "Пропасть на 24 часа". Об этом сообщает издание ERR.

Суть игры состоит в том, чтобы подросток на 24 часа ушел из дома и спрятался так, чтобы его не могли найти. Инструкции он получает от администраторов игры в социальных сетях.

По закону, пропавших детей начинают искать через три часа после исчезновения и подобные игры доставляют много хлопот и переживаний родителям, а также добавляют работы сотрудникам полиции.

Последние несколько таких эпизодов были зафиксированы в Эстонии, хотя сигналы также поступают из других стран. Как отметил глава Ида-Харьюского отделения патрульной полиции, майор Юхан Евонен, такие забавы – это безответственное поведение подростков.

"Молодые люди могли бы подумать, в каком состоянии их родители, сколько сил со стороны государственных служб уходит на поиски. А ведь в это время кто-то действительно может нуждаться в помощи", - объяснил он.

Кроме того, переживаниями близких очень часто пользуются мошенники, которые предлагают в обмен на деньги предоставить информацию о местонахождении ребенка или предлагают организовать спасательную операцию. На самом деле поиски пропавших всегда ведутся бесплатно.

Полиция рекомендует родителям не скрывать информацию о пропаже ребенка и немедленно обращаться в полицию. Особенно, если исчезновение произошло после конфликта дома.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Тернопольской области 12-летний ребенок покончил жизнь самоубийством из-за разбитого смартфона.

А также рассказывали о том, что под Сумами мальчик повесился в сарае по непонятной причине.

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