Синоптик приголомшила прогнозом погоди на червень: буде майже +40

Синоптик Наталка Діденко розповіла, що червень в Україні буде спекотним - термометр часом буде показувати +39 градусів. Але при цьому протягом місяця погода буде нестабільною.

Про це розповіла синоптик в Telegram-каналу PavlovskyNEWS.

Наталка Діденко уточнила, що в нинішніх погодних умовах "прогнози - річ невдячна".



"Згідно з характеристикою Гідрометцентру України, у порівнянні з травнем у червні частіше можна буде спостерігати грози, град, шквали, сильні дощі та зливи. У той же час, за даними Гідрометцентру, температура в червні може піднятися до 39°", - уточнила Діденко.



Синоптик нагадала не забувати пити побільше води і захищатися головними уборами від сонця, адже цей тиждень точно обіцяє бути спекотним.

Раніше Наталка Діденко розповіла, що на цьому тижні найспекотніше буде на Півдні, Сході та в Центрі. До середини тижня температура повітря сягатиме +35 градусів. А от у західних областях буде прохолодніше через атмосферний фронт, який щільно засяде в регіоні разом з періодичними грозами. Вологість буде періодично долітати до Одеської, Київської, Вінницької та Житомирської областей.

Народний синоптик Леонід Горбань також оновив прогноз на літо обіцяє спеку і засуху.