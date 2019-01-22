Синоптики попередили про "послаблення" холодів: в яких областях збережуться морози

Ілюстративне фото: pixabay.com

У багатьох областях країни випаде сніг

У вівторок, 22 січня, в Україні очікується похмура погода, на більшій частині території країни пройде невеликий сніг. В ніч з 22 на 23 січня морози кілька ослабнуть, порівняно з минулою холодною ніччю. Про це повідомляє погодний ресурс "Gismeteo".

У західних областях вдень стовпчики термометрів покажуть від -5 до 0 градусів. В ніч з вівторка на середу температура повітря складе від -5 до -7 градусів.

У центральних областях вдень температура повітря становитиме від -5 до -7 градусів. Вночі прогнозується -6-8 градусів морозу.

На півночі України удень стовпчики термометрів покажуть -5-7 градусів, вночі опустяться до -8-11 градусів нижче нуля.

Ілюстративне фото: pixabay.com

У східній частині країни вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах -9-7 градусів. В ніч з 22 на 23 січня будуть тримаються морози від -8, а в Луганській області до -13 морозу.

На півдні країни вдень температура повітря становитиме від -1 до -3 градусів, вночі прогнозується від -3 до +1 градуса.

У Києві 22 січня очікується похмура погода, вдень синоптики прогнозують невеликий сніг, в ніч з вівторка на середу теж сніжитиме. Температура повітря в столиці вночі складе -8 градусів.

Ілюстративне фото: pixabay.com

До речі, у Києві за вихідні через ожеледицю травмувалися майже 200 осіб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики попередили про раптове погіршення погоди.

Також раніше ми писали, що в одному з бразильських міст було дивне атмосферне явище - дощ з павуків.