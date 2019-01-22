ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Синоптики попередили про "послаблення" холодів: в яких областях збережуться морози

STYLERЖиття    22.01.2019 - 06:45
Синоптики попередили про "послаблення" холодів: в яких областях збережуться морози
Ілюстративне фото: pixabay.com

У багатьох областях країни випаде сніг

У вівторок, 22 січня, в Україні очікується похмура погода, на більшій частині території країни пройде невеликий сніг. В ніч з 22 на 23 січня морози кілька ослабнуть, порівняно з минулою холодною ніччю. Про це повідомляє погодний ресурс "Gismeteo".

У західних областях вдень стовпчики термометрів покажуть від -5 до 0 градусів. В ніч з вівторка на середу температура повітря складе від -5 до -7 градусів.

У центральних областях вдень температура повітря становитиме від -5 до -7 градусів. Вночі прогнозується -6-8 градусів морозу.

На півночі України удень стовпчики термометрів покажуть -5-7 градусів, вночі опустяться до -8-11 градусів нижче нуля.

Синоптики попередили про &quot;послаблення&quot; холодів: в яких областях збережуться морози

Ілюстративне фото: pixabay.com

У східній частині країни вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах -9-7 градусів. В ніч з 22 на 23 січня будуть тримаються морози від -8, а в Луганській області до -13 морозу.

На півдні країни вдень температура повітря становитиме від -1 до -3 градусів, вночі прогнозується від -3 до +1 градуса.

У Києві 22 січня очікується похмура погода, вдень синоптики прогнозують невеликий сніг, в ніч з вівторка на середу теж сніжитиме. Температура повітря в столиці вночі складе -8 градусів.

Синоптики попередили про &quot;послаблення&quot; холодів: в яких областях збережуться морози

Ілюстративне фото: pixabay.com

До речі, у Києві за вихідні через ожеледицю травмувалися майже 200 осіб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики попередили про раптове погіршення погоди.

Також раніше ми писали, що в одному з бразильських міст було дивне атмосферне явище - дощ з павуків.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Києва В Карпатах зберігається значна лавинна небезпека
Новини України ГідрометцентрживотныеНаталка Диденко
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся