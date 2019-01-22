Синоптики предупредили об "ослаблении" холодов: в каких областях сохранятся морозы

Иллюстративное фото: pixabay.com

Во многих областях страны выпадет снег

Во вторник, 22 января, в Украине ожидается пасмурная погода, на большей части территории страны пройдет небольшой снег. В ночь со 22 на 23 января морозы несколько ослабнут, сравнительно с минувшей холодной ночью. Об этом сообщает погодный ресурс "Gismeteo".

В западных областях днем столбики термометров покажут от -5 до 0 градусов. В ночь со вторника на среду температура воздуха составит от -5 до -7 градусов.

В центральных областях днем температура воздуха составит от -5 до -7 градусов. Ночью прогнозируется -6-8 градусов мороза.

На севере Украины днем столбики термометров покажут -5-7 градусов, ночью же опустятся до -8-11 градусов ниже ноля.

Иллюстративное фото: pixabay.com

В восточной части страны днем столбики термометров будут варьироваться в пределах -9-7 градусов. В ночь с 22 на 23 января будут держатся морозы от -8, а в Луганской области до -13 мороза.

На юге страны днем температура воздуха составит от -1 до -3 градусов, ночью прогнозируется от -3 до +1 градуса.

В Киеве 22 января ожидается пасмурная погода, днем синоптики прогнозируют небольшой снег, в ночь со вторника на среду тоже будет снежить. Температура воздуха в столице составит -8 градусов.

Иллюстративное фото: pixabay.com

К слову, в Киеве за выходные из-за гололеда травмировались почти 200 человек.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики предупредили о внезапном ухудшении погоды.

Также ранее мы писали, что в одном их бразильских городов прошло странное атмосферное явление - дождь из пауков.