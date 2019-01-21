Синоптики повідомили погані новини: в яких областях України очікується різке похолодання

Ілюстративне фото: pixabay.com

На Україну насувається новий циклон з Балкан

Новий тиждень в Україні почнеться з хмарної з проясненнями, часом морозної погоди з опадами. Місцями прогнозуються помірні опади у вигляді снігу та дощу, на південному сході можливі сильні опади. Про це повідомляє "Gismeteo".

У найближчу добу погоду України визначатиме новий циклон, що переміщається з Балкан. В Україні 22 січня вночі у західній та південній частині, а вдень по всій Україні, крім півночі Лівобережжя, очікуються опади у вигляді мокрого снігу, ожеледь на дорогах.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, на півдні, вдень на сході і в Дніпропетровській області пориви 15-20 м/с.

Ілюстративне фото: pixabay.com

У західних областях температура повітря вдень - від -2 до -4 морозу, у ніч з 21 на 22 січня від -6 до -10 градусів.

У Центрі України вдень очікується від -2 до -4 морозу, найближчої ночі від -3 до -11 градусів.

На Півночі вдень від -2 до -5, вночі підморозить до -14 градусів.

Схід нашої країни здивує більш різкими перепадами денної і нічної температури - якщо вдень тут буде від 0 до -2 морозу, то вночі до -13 градусів.

На Півдні України буде трохи тепліше - вдень від 0 до +3, найближчої вночі - від 0 до -5 градусів морозу.

Ілюстративне фото: pixabay.com

У Києві 21 січня також очікується посилення морозів. Сьогодні вдень очікується -4-8 градусів морозу. А вже найближчої ночі від -10 до -11 градусів. Буде хмарно з проясненнями, вранці - сніжно, вдень та ввечері - без істотних опадів.

У цей день вшановується пам'ять святого Поліевкта. У народі про цей період січня говорили так: "Росте день у січні - росте і холод", що вказувало на наближення місяця лютого, який раніше вважався найхолоднішим місяцем зими.

До речі, 20 січня в Швейцарії зійшли дві лавини, є загиблі.

Нагадаємо, в Карпатах зберігається сильна лавинна небезпека.