Синоптики сообщили плохие новости: в каких областях Украины ожидается резкое похолодание

Иллюстративное фото: pixabay.com

На Украину надвигается новый циклон с Балкан

Новая неделя в Украине начнется с облачной с прояснениями, порой морозной погоды с осадками. Местами прогнозируются умеренные осадки в виде снега и дождя, по юго-востоку возможны сильные осадки. Об этом сообщает "Gismeteo".

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять новый циклон, перемещающийся с Балкан. В Украине 22 января ночью в западной и южной части, а днем по всей Украине, кроме севера Левобережья, ожидаются осадки в виде мокрого снега, гололед на дорогах.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, на юге, днем также на востоке и в Днепропетровской области порывы 15-20 м/с.

Иллюстративное фото: pixabay.com

В западных областях температура воздуха днем - от -2 до -4 мороза, в ночь с 21 на 22 января будет от -6 до -10 градусов.

В Центре Украины днем ожидается от -2 до -4 мороза, ближайшей ночью от -3 до -11 градусов.

На Севере днем от -2 до -5, ночью подморозит до -14 градусов.

Восток нашей страны удивит более резкими перепадами дневной и ночной температуры - если днем тут будет от 0 до -2 мороза, то ночью уже до -13 градусов.

На Юге Украины будет немного теплее - днем от 0 до +3, ближайшей ночью - от 0 до -5 градусов мороза.

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Киеве 21 января также ожидается усиление морозов. Сегодня днем ожидается -4-8 градусов мороза. А уже ближайшей ночью будет от -10 до -11 градусов. Будет облачно с прояснениями, утром - снежно, днем и вечером - без существенных осадков.

В этот день почитается память святого Полиевкта. В народе про этот период января говорили так: "Растет день в январе - растет и холод", что указывало на приближение месяца февраля, который раньше считался самым холодным месяцем зимы.

К слову, 20 января в Швейцарии сошли две лавины, есть погибшие.

Напомним, в Карпатах сохраняется сильная лавинная опасность.