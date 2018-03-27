"Ск*тське ставлення": соцмережі обурилися умовами проживання бійців 32 полку ВМС (відео)

Солдат поселили у закинуту будівлю, де немає жодних умов для нормального життя

Бійці 32 ракетно-артилерійського полку ВМС України живуть у жахливих умовах. Їх поселили в покинутій будівлі після повернення з полігону. Самі військові вирішили зняти на відео свої умови життя, яке було опубліковано на сторінці спільноти "Діамантова рука" Facebook.

Солдати розповіли, що по приїзду з полігону їх поселили у закинуту будівлю, де не ні електрики, ні опалення, ні води, взагалі - немає жодних умов для нормального життя.

"Ти приїжджаєш такий з полігону, замучений, спати хочеш. Хочеш відпочити, а тебе заселяють сюди - у закинуту будівлю... Ми живемо тут як бомжі - спимо на підлозі, холодно тут – ж*па просто... В спальнику спиш – тобі холодно просто. Постираться ніде. Берци висушити ніде. Помитися немає. Частина бійців вже хворіє. Це просто скотиняче ставлення", - кажуть військові.

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цю інформацію і обурилися, що командування не може забезпечити бійцям нормальні умови для життя.

"Куди йдуть наші відрахування з заробітної плати?", - резонно запитує Тетяна Чистенина.

Скріншот коментарів (facebook.com/diamantovaledi)

"Прикро дивитися", - отмтеила Тетяна Гайдаржи.

Скріншот коментарів (facebook.com/diamantovaledi)

Нагадаємо, що в Рівному нацгвардієць врятував дитину, яка провалилася під лід.