Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Ск*тське ставлення": соцмережі обурилися умовами проживання бійців 32 полку ВМС (відео)

STYLERLIFE        27.03.2018 - 17:19
Фото facebook.com/28brigade
Фото facebook.com/28brigade

Солдат поселили у закинуту будівлю, де немає жодних умов для нормального життя

Бійці 32 ракетно-артилерійського полку ВМС України живуть у жахливих умовах. Їх поселили в покинутій будівлі після повернення з полігону. Самі військові вирішили зняти на відео свої умови життя, яке було опубліковано на сторінці спільноти "Діамантова рука" Facebook.

Солдати розповіли, що по приїзду з полігону їх поселили у закинуту будівлю, де не ні електрики, ні опалення, ні води, взагалі - немає жодних умов для нормального життя.

"Ти приїжджаєш такий з полігону, замучений, спати хочеш. Хочеш відпочити, а тебе заселяють сюди - у закинуту будівлю... Ми живемо тут як бомжі - спимо на підлозі, холодно тут – ж*па просто... В спальнику спиш – тобі холодно просто. Постираться ніде. Берци висушити ніде. Помитися немає. Частина бійців вже хворіє. Це просто скотиняче ставлення", - кажуть військові.

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цю інформацію і обурилися, що командування не може забезпечити бійцям нормальні умови для життя.

"Куди йдуть наші відрахування з заробітної плати?", - резонно запитує Тетяна Чистенина.

Скріншот коментарів (facebook.com/diamantovaledi)

"Прикро дивитися", - отмтеила Тетяна Гайдаржи.

Скріншот коментарів (facebook.com/diamantovaledi)

Нагадаємо, що в Рівному нацгвардієць врятував дитину, яка провалилася під лід.

Порушення режиму тиші: динаміку обстрілу сил АТО показали в інфографіці У мережі розповіли про загиблого в зоні АТО бійця з Житомирської області (фото)
Теги: АТО, ВСУ
Історик з РФ пояснив, чому українська мова перевершує російський
"Наші діти горіли, а ми просто спостерігали": родичі загиблих розповіли про пожежу в Кемерово
У Києві співробітник патрульної поліції оригінально покарав порушників ПДР (відео)
Пожежа в Кемерово: у Києві під посольство Росії принесли квіти та іграшки (фото)
On Top