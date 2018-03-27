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"Ск*тское отношение": соцсети возмутились условиями проживания бойцов 32 полка ВМС (видео)

STYLERLIFE        27.03.2018 - 17:19
Фото facebook.com/28brigade
Фото facebook.com/28brigade

Солдат поселили в заброшенное здание, где нет никаких условий для нормальной жизни

Бойцы 32 ракетно-артиллерийского полка ВМС Украины живут в ужасных условиях. Их поселили в заброшенном здании после возвращения с полигона. Сами военные решили снять на видео свои условия жизни, которое было опубликовано на странице сообщества "Діамантова рука" в Facebook.

Солдаты рассказали, что по приезду с полигона их поселили в заброшенное здание, где не ни электричества, ни отопления, ни воды, в общем – нет никаких условий для нормальной жизни.

"Ты приезжаешь такой с полигона, замученный, спать хочешь. Хочешь отдохнуть, а тебя заселяют сюда - в заброшенное здание... Мы живем здесь как бомжи - на полу спим, холодно здесь – ж*па просто... В спальнике спишь – тебе холодно просто. Постираться негде. Берцы высушить негде. Помыться нет. Часть бойцов уже болеет. Это просто скотское отношение", - говорят военные.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на эту информацию и возмутились, что командование не может обеспечить бойцам нормальные условия для жизни.

 "Куда идут наши отчисления с заработной платы?", - резонно спрашивает Татьяна Чистенина.

Скриншот комментариев (facebook.com/diamantovaledi)

"Досадно смотреть", - отмтеила Татьяна Гайдаржи.

Скриншот комментариев (facebook.com/diamantovaledi)

Напомним, что в Ровно нацгвардеец спас ребенка, который провалился под лед.

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Теги: АТО, ВСУ
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