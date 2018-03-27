"Снял с себя куртку и нырнул": в Ровно нацгвардеец бросился спасать ребенка, провалившегося под лед

Солдат-контрактник спас жизнь 13-летнему мальчику

26 марта военнослужащий 3 батальона 2 Галицкой бригады солдат Анатолий Гордийчук на озере в городе Ровно вытащил из-подо льда ребенка.

Об этом журналистам Styler сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

Как стало известно, солдат-контрактник вместе с друзьями отдыхал возле озера "Лебединка" в центре Ровно. Неожиданно услышал крики о помощи, которые доносились со стороны водоема.

Оказалось, что под лед провалился мальчик. Солдат увидел, как возле озера уже собралась толпа, и некоторые люди пытались дотянуться до ребенка шестом, но попытки были тщетными.

Фото: Нацгвардеец спас мальчика (пресс-служба ГСЧС Ровенской области)

Анатолий сразу же нырнул в воду и вытащил ребенка на берег. Проверив, не травмировался ли ребенок он отвел его в ближайшее кафе. Там напоил чаем и согрел одеялом, после чего уже приехали медики и ГСЧС. С мальчиком пообщались и полицейские.

"Каждый на моем месте поступил бы так же"

13-летнего мальчика, которого спас нацгвардеец, зовут Руслан. Выяснилось, что он живет с тетей вблизи Ровно. Близких ребенка предупредили, что с Русланом все в порядке. Мальчик признался, что оказался на льду по своей неосмотрительности: думал, что под его весом лед не треснет.

Гвардеец, который спас ребенка, о собственном поступке рассказывает довольно скромно.

"Не считаю себя героем, - говорит Анатолий. - я об этом даже не думал в тот момент. Просто увидел, что нужна помощь, снял с себя куртку и нырнул в воду. Каждый на моем месте сделал бы так же".

Напомним, ранее дети нацгвардейцев трогательно поздравили своих родителей с Днем Национальной гвардии (видео).