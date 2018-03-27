"Зняв з себе куртку і пірнув": у Рівному нацгвардієць кинувся рятувати дитину, яка провалилася під кригу

Солдат-контрактник врятував життя 13-річному хлопчику

26 березня військовослужбовець 3 батальйону 2 Галицької бригади солдат Анатолій Гордійчук на озері у місті Рівне витягнув з-під криги дитину.

Про це журналістам Styler повідомили у прес-службі Національної гвардії України.

Як стало відомо, солдат-контрактник разом з друзями відпочивав поблизу озера "Лебединка" у центрі Рівного. Несподівано почув крики про допомогу, які лунали з боку водойми.

Виявилося, що під кригу провалився хлопчик. Солдат побачив, як біля озера вже зібрався натовп, і деякі люди намагалися дотягнутись до дитини жердиною, але спроби були марними.

Фото: Нацгвардієць врятував хлопчика (прес-служба ДСНС Рівненської області)

Анатолій відразу пірнув у воду та витяг дитину на берег. Перевіривши, чи не травмувалася дитина, він відвів хлопця до найближчого кафе. Там напоїв чаєм і зігрів ковдрою, після чого вже приїхали медики та ДСНС. Із хлопчиком поспілкувалися і поліцейські.

"Кожен на моєму місці зробив би так само"

13-річного хлопчика, якого врятував нацгвардієць, звуть Руслан. З’ясувалося, що він мешкає із тіткою поблизу Рівного. Близьких дитини попередили, що з Русланом все гаразд. Хлопчик зізнався, що опинився на кризі із своєї необачності: думав, що під його вагою лід не розламається.

Гвардієць, який врятував дитину, про власний вчинок розповідає доволі скромно.

"Не вважаю себе героєм, - говорить Анатолій. - я про це навіть не думав у той момент. Просто побачив, що треба допомога, зняв з себе куртку і пірнув у воду. Кожен на моєму місці зробив би так само".

Нагадаємо, раніше діти нацгвардійців зворушливо привітали своїх батьків з Днем Національної гвардії (відео).