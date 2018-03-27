Діти нацгвардейцев зворушливо привітали своїх батьків з Днем Національної гвардії (відео)

26 березня відзначали День Національної гвардії

У Харкові діти військовослужбовців Національної Гвардії України привітали своїх батьків з професійним святом. Про передає glavnoe.ua.

Студенти факультету кіно-, телемистецтва Харківської державної академії культури і офіцери Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України розробили новий проект, ідея якого – створення цілого циклу роликів про те, як діти гвардійців дивляться на своїх батьків і кажуть, чому пишаються ними.

Фото: Діти нацгвардейцев (glavnoe.ua)

Перший ролик, як кажуть студенти-автори Аліна Куриленко, Вікторія Моїсеєва і Богдан Шахаев, вони намагалися зняти саме до Дня Національної гвардії України.

Фото: Діти нацгвардейцев (glavnoe.ua)

"Мій тато Саша охороняє Україну. Тато мій найкращий на Землі. Я тебе люблю і вітаю з святом. Бажаю тобі бути здоровим, сильним. І хочу бути як ти", - розповідає в ролику Денис Луговий, який ходить в дитячий садок №15 в Харкові.

Фото: Діти нацгвардейцев (glavnoe.ua)

На запитання "ким хочеш стати?" Денис відповідає: "Татом".

Його тато, Олександр Луговий служить в Слобожанській бригаді Нацгвардії. Чоловік здивувався, що син хоче стати дорослим і захищати Україну, а не гратися як всі інші діти.

"Несподівано, що він хоче піти по моїх стопах. Я дуже здивований тим, що він хоче піти в школу, адже не всі діти хочуть швидше піти в школу", - каже військовослужбовець Нацгвардії Олександр Луговий.

Відео: Діти нацгвардейцев (youtube.com/Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ)

Варто відзначити, що до Дня Нацгвардії України вихователі і діти в садку організували виставку малюнків.

Фото: Дитячі малюнки (glavnoe.ua)

А в самій бригаді кажуть, що зовсім скоро глядачі зможуть познайомитися і з іншими маленькими патріотами, які пишаються тим, що їхні тата, мами і брати – справжні гвардійці.

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