Дети нацгвардейцев трогательно поздравили своих родителей с Днем Национальной гвардии (видео)

26 марта отмечали День Национальной гвардии

В Харькове дети военнослужащих Национальной Гвардии Украины поздравили своих родителей с профессиональным праздником. Об передает glavnoe.ua.

Студенты факультета кино-, телеискусства Харьковской государственной академии культуры и офицеры Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины разработали новый проект, идея которого – создание целого цикла роликов о том, как дети гвардейцев смотрят на своих родителей и говорят, почему гордятся ими.

Фото: Дети нацгвардейцев (glavnoe.ua)

Первый ролик, как говорят студенты-авторы Алина Куриленко, Виктория Моисеева и Богдан Шахаев, они старались снять именно ко Дню Национальной гвардии Украины.

Фото: Дети нацгвардейцев (glavnoe.ua)

"Мой папа Саша охраняет Украину. Папа мой самый лучший на Земле. Я тебя люблю и поздравляю с праздником. Желаю тебе быть здоровым, самым сильным. И хочу быть как ты", - рассказывает в ролике Денис Луговой, который ходит в детский садик №15 в Харькове.

Фото: Дети нацгвардейцев (glavnoe.ua)

На вопрос "кем хочешь стать?" Денис отвечает: "Папой".

Его папа, Александр Луговой служит в Слобожанской бригаде Нацгвардии. Мужчина удивился, что сын хочет стать взрослым и защищать Украину, а не играться как все остальные дети.

"Неожиданно, что он хочет пойти по моим стопам. Я очень удивлен тем, что он хочет пойти в школу, ведь не все дети хотят пойти побыстрее в школу", - говорит военнослужащий Нацгвардии Александр Луговой.

Видео: Дети нацгвардейцев (youtube.com/Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ)

Стоит отметить, что ко Дню Нацгвардии Украины воспитатели и дети в садике организовали выставку рисунков.

Фото: Детские рисунки (glavnoe.ua)

А в самой бригаде говорят, что совсем скоро зрители смогут познакомиться и с другими маленькими патриотами, которые гордятся тем, что их папы, мамы и братья – настоящие гвардейцы.

Напомним, что маленькая семья из Лисичанска решила помочь украинским военным в зоне АТО. 41-летний мужчина со своей мамой вяжут для наших защитников теплые носки, чтобы ноги военных были в тепле.